Genshin Impact: Eventcodes, Banner und neue Inhalte aus dem Livestream zu Update 4.7

Für Genshin Impact wird wieder mal das Update-Getriebe angeschmissen, um Version 4.7 auf den Weg zu bringen. Was zwischen den Zahnrädern Form annimmt, verriet miHoYo kürzlich in einem Livestream.

Während der einstündigen Präsentation wurden die neuen Charaktere, frische Events und weitere kommende Extras vorgestellt. Fürs Vorbeischauen gab es Belohnungen in Form von einlösbaren Eventcodes, mit denen sich Ingame-Goodies freischalten lassen.

Das sind die neuen Charaktere und Banner-Phasen in Genshin Impact 4.7

Welche neuen spielbaren Charaktere die nächste Version von Genshin Impact nachliefert, war kein Geheimnis mehr. Nähere Details zu den Figuren folgten dann im Livestream vom 24. Mai 2024. Clorinde ist ein unangefochtener Champion im Duellieren und dominiert ihre Feinde sowohl mit dem Schwert als auch mit der Pistole. Ihre Kräfte sind vom Typ Elektro und sie wird mit fünf Sternen eingestuft. Auch neu mit dabei ist Sigewinne, eine fünf Sterne Oberschwester mit heilenden Fähigkeiten vom Typ Wasser. Als dritter im Bunde gesellt sich Bogenschütze Sethos hinzu, der mit vier Sternen ausgezeichnet ist.

In der ersten Phase der Banner gibt es Clorinde, Alhaitham und Sethos abzugreifen. Phase zwei bringt anschließend Sigewinne und Furina ins Rennen. Bezüglich neuer Waffen ergänzt sich das verfügbare Arsenal um das Schwert Absolution und den Bogen Silvershower Heartstrings.

Geplante Events und Codes für Belohnungen aus dem Genshin Impact 4.7 Livestream

Für neue Langzeit-Challenges steht das kommende Imaginarium Theater zur Verfügung. Hier können Spieler*innen ab Level 35 ihr Kampfgeschick beweisen und anhaltende Buffs sowie schmackhaften Entlohnungen davontragen.

Darüber hinaus warten auch kleinere Herausforderungen, wie zum Beispiel ein Tower-Defense Minispiel, bei dem es gilt, Monstertruppen strategisch einzusetzen und eine Wasserkanone, deren Einsatz Zielsicherheit verlangt, abzufeuern. In Sachen Story-Futter gibt es ebenfalls Nachschub: Wenn ihr beispielsweise mehr von dem mysteriösen Dainsleif sehen wollt, habt ihr bald die Möglichkeit ihn bei einer neuen Archon Quest kennenzulernen.

Für alle, die den Livestream verpasst haben, hier nochmal die Eventcodes:

US2VLGSXCAT9 (100 Primogems und zehn Mystic Enhancement Ore)

6A2ULZTFVBCV (100 Primogems und fünf Hero’s Wit)

BS3DLYAFVAUH (100 Primogems und 50.000 Mora)

Diese könnt ihr ab Rang 10 im Spielmenü oder über euren HoYoVerse-Account einlösen. Lange sind sie allerdings nicht gültig, ihr solltet also schnell sein. Danach dauert es auch nicht mehr lang, bis Genshin Impact Version 4.7 seinen Release feiert: Am 5. Juni 2024 gehen alle genannten Inhalte live und dürfen ausgiebig erkundet werden. Bis dahin könnte vielleicht ein Blick auf das bald erscheinende Tales of Seikyu für euch interessant sein.

Quelle: YouTube / Genshin Impact