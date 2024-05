Beinah unbemerkt: Zwei neue Features von Genshin Impact 4.7 verstecken sich in Livestream

Genshin Impact wird nicht müde, die Spieler*innen mit laufenden Updates bei Laune zu halten. miHoYos nächste Kreation steht bereits in den Startlöchern: Version 4.7 läutet in wenigen Tage eine neue Generation an Inhalten ein.

Vor Kurzem gab es in einem Livestream entsprechende Einblicke für neugierige Fans, die erstmals offizielles Licht ins Dunkle brachten. Aber nicht jedes Detail wurde dabei angesprochen und besonders zwei spannende Neuerungen sind daher nur besonders aufmerksamen Zuschauer*innen ins Auge gefallen.

Hier wurde heimlich verbessert: Genshin Impact lässt neue Features noch unkommentiert

Während des Livestreams rund um den Release von Genshin Impact Update Nummer 4.7 tauchten in einer beispielhaften Spielszene mysteriöse Objekte im Interface auf: Drei Querbalken mit jeweils einem Punkt davor und ein durchgestrichenes Auge, beide oben links auf dem Bildschirm. Reddit Nutzer*in u/notshetko hat bei der Übertragung wohl gut aufgepasst und diese Features bemerkt. Um den Fund zu teilen, folgte ein Screenshot der Entdeckung im Subreddit r/Genshin_Impact.

„Im Livestream haben sie das nicht angesprochen, aber richtig coole Optionen“, schreibt sie oder er dazu und erklärt auf Nachfrage hin, welche Funktion wahrscheinlich dahinter stecken: Ähnlich wie es schon in miHoYos Honkai: Star Rail der Fall ist, soll der eine Button ein Logbuch des Dialogs anzeigen und der andere mit dem Symbol des Auges das Overlay ausblenden. Damit könnten Spieler*innen in Zukunft den Inhalt vergangener Dialoge rückwirkend nachlesen und für schicke Screenshots nervige Anzeigen verstecken.

Auch wenn einige Fans sich zusätzlich einen Skip-Button für anstrengende Unterhaltungen gewünscht hätten, fällt die Resonanz in den Kommentaren positiv aus. Vor allem freuen sich viele darüber, sich nicht mehr wegen aus Versehen überlesene Gesprächspassagen ärgern zu müssen.

Neben den breit kommunizierten Änderungen im Spiel gibt es häufiger „heimliche“ Anpassungen wie diese, welche mit einer neuen Version implementiert werden. Wer bestens informiert bleiben will, sollte daher immer einen Blick in die Patch Notes werfen. Habt ihr bis jetzt auch die wichtigsten Infos verpasst, gibt es bei uns eine Zusammenfassung aller großen Neuerungen in Genshin Impact 4.7.

Quelle: Reddit