Grand Finale der ERAZER Your Road to Victory 2024: Live im XPERION in Berlin

In wenigen Tagen, genauer am 16. November, treffen sich die besten Spielerinnen und Spieler der ERAZER Your Road to Victory für das Grand Final in Berlin. Beim mit Spannung erwarteten Event im XPERION am Alexanderplatz kämpfen die 16 qualifizierten Challenger aus dem Bootcamp und zwei Direktqualifikantinnen aus Frankreich um den begehrten Titel.

Die Veranstaltung findet vor Live-Publikum statt und verspricht die besondere Atmosphäre eines intensiven Esport-Events. Parallel wird das Finale live auf Twitch übertragen, sodass Fans weltweit auf den Kanälen von Maxim, Mexify und HoneyPuu das Geschehen mitverfolgen können.

ERAZER kürt den Gamechanger: Das erwartet euch beim Grand Final der Your Road to Victory

Wer beim Finale im XPERION Berlin dabei ist, kann sich auf eine spannende Show freuen. Durch die Live-Kommentare und tiefgehenden Analysen soll das Publikum – ob vor Ort oder online – das Esport-Erlebnis hautnah miterleben.

Das Grand Final-Event wird im beliebten 1v1-Modus ausgetragen und in einem Single-Elimination-Bracket ausgefochten. Die 18 Teilnehmer*innen spielen in den Play-Ins im Best-of-Three-Format, während die Runden ab dem Achtelfinale im Best-of-Five gespielt werden.

Da alle Matches der Runden der letzten 16 und 8 gleichzeitig stattfinden, bleibt das Tempo hoch. Nur die beiden Halbfinalspiele sowie das Finale selbst werden auf der Bühne und live vor Publikum ausgetragen.

Your Road zum Grand Final: Zuschauer*innen gestalten die Show mit

Zusätzlich zum spannenden Turnierverlauf erwartet die Zuschauer*innen eine Show voller Abwechslung und Esport-Highlights, die durch die gesamte Veranstaltung führt. Denn: Beim diesjährigen ERAZER Gamechanger-Finale nehmen sie nicht nur die Rolle passiver Beobachter*innen ein. Im Gegenteil. Über die interaktive Your Road-Funktion entscheiden sie aktiv mit, wie die Show gestaltet wird und welche Unterhaltungselemente in die Veranstaltung einfließen.

Gemeinsam mit der Moderatorin lenken sie den Verlauf des Abends, wählen an verschiedenen „Kreuzungen“ zwischen Show-Segmenten und Mini-Games, und formen damit die Struktur bis hin zu den spannenden Halbfinals und dem Grand Final.

Für jede Entscheidung stehen den Zuschauer*innen zwei Alternativen zur Auswahl. Klare Beschreibungen der zur Verfügung stehenden Segmente erleichtern dabei die Wahl, sodass die Teilnehmenden gezielt für ihre bevorzugten Show-Elemente abstimmen können.

Mit diesem interaktiven Format schlägt das ERAZER You Road to Victory-Finale eine Brücke zwischen klassischem Esport und dynamischer Live-Show. Das Publikum erwartet eine unvergessliche Reise bis zum Höhepunkt, bei dem am Ende nur eine Spieler*in zum „Gamechanger“ gekrönt wird.

ERAZER Your Road to Victory – Grand Final im Überblick

XPERION Berlin (im Saturn): Alexanderplatz 3, 10178 Berlin

Show-Dauer : 15:00 Uhr bis ca. 20:30 Uhr

: 15:00 Uhr bis ca. 20:30 Uhr Show-Ablauf : Intro-Segmente : Start mit einem Intro-Video, Begrüßung und Vorstellung des Teams. Start der Show : Beginn mit dem Esports-Segment Paris Play-In. Unterhaltungs-Teil : Danach folgt der unterhaltsame Show-Teil mit sporadischen Esports-Updates und einem Interview mit den Challengers über den Turnierverlauf.

: Publikums-Interaktionen : Es gibt insgesamt vier Kreuzungen für das Publikum zwischen 16:00 und 18:00 Uhr, bei denen sie ein Show-Segment auswählen können.

: Weitere Programmpunkte : Zwischen den beiden Halbfinal-Matches ist der ERAZER Lady Walking Act geplant. Vor dem Finale werden die Gewinner des Season Pass angekündigt.

: Abschluss der Show : Die Show endet nach der Gewinnerzeremonie und einem abschließenden Interview mit dem neuen Gamechanger .

:

Quellen: ERAZER

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.