Grand Theft Auto 6 – Ehemaliger Producer bei Rockstar Games: „Fans könnten enttäuscht werden“

Ein ehemaliger Produzent von Rockstar Games hat die Fans indirekt gewarnt, nicht allzu erwartungsvoll zu sein, was das kommende Grand Theft Auto 6 betrifft. In einem Interview sagte Obbe Vermeij, der unter anderem bei GTA 4 und San Andreas als technischer Direktor beteiligt war, dass der Sprung zwischen GTA 5 und seinem Nachfolger gar nicht so groß sein könnte. Dennoch erwartet er viel von GTA 6.

„Es sieht so aus, als wären sie noch einen Schritt weiter gegangen“, sagt Vermeij und hebt besonders die Strandszene hervor, in der „jeder etwas anderes macht und jede Figur ihre eigene Animation hat“. Dennoch glaubt er nicht, dass sich Grand Theft Auto 6 in großem Maße von seinem Vorgänger unterscheidet. „Vielleicht werden die Leute am Anfang sogar enttäuscht sein.“

GTA 6: Technische Revolution ist fällig

„Es ist schwieriger, einen so deutlichen Sprung in der Grafik zu schaffen, wie beispielsweise zwischen San Andreas und GTA 4, weil sich die Technologie in diesem Bereich langsamer entwickelt. Vielleicht sind die Erwartungen einiger Fans ein bisschen zu hoch.“ Aber einen solch großen Unterschied werde man zwischen zwei Spielen in so vergleichbar kurzer Zeit wahrscheinlich nicht mehr erleben.

Allerdings sei Rockstar Games auch für Überraschungen gut. „Vielleicht wird es Zeit für eine technische Revolution“, so Vermeij. „Dass Animationen nicht mehr von Hand gemacht, sondern stärker von der KI getrieben sein werden. In die Richtung sind wir ja schon mit GTA 4 gegangen, also wenn jemand diesen Schritt macht, dann wahrscheinlich Rockstar Games.“

Trotz allem ist Vermeij davon überzeugt, dass das Spiel „das beste auf dem Markt“ sein wird. „Natürlich, der Trailer sieht wahnsinnig gut aus und der ganze Miami-Vibe mit den Leuten, die dumme Sachen tun, auf fahrenden Autos sitzen, die Alligatoren – das alles passt super zu Grand Theft Auto.“

Während wir uns aller Wahrscheinlichkeit noch über ein Jahr gedulden müssen, bis GTA 6 auf unseren Konsolen läuft, wurden wir traurigerweise um einen Story-DLC für GTA 5 gebracht. Die Gründe dafür könnt ihr hier lesen.

Quellen: Youtube / SanInPlay