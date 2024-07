Braucht das noch wer? Rockstar-Kracher soll nach Ewigkeiten im PC Game Pass landen

Mit über 200 Millionen verkauften Exemplaren ist GTA 5 das zweitmeistverkaufte Videospiel der Welt, nur geschlagen vom Klötzchenhit Minecraft. Nun könnte Rockstars Open World-Hit bald von noch mehr Spieler*innen gespielt werden – nämlich über den PC Game Pass.

Wer sich jetzt schon wie unsereins die Frage stellt „Braucht es das wirklich?„, dem können wir zwar keine direkte Antwort liefern, aber euch zumindest verraten, woher das Gerücht eigentlich stammt. Und warum es trotz allem für GTA 5 nach fast neun Jahren ein Novum wäre, im PC-Abodienst zu starten.

GTA 5: Angeblich bald via PC Game Pass spielbar

Der bekannte Rockstar- und GTA-Insider Tez2 berichtet auf Twitter, dass Rockstar Games sich darauf vorbereitet, demnächst GTA 5 über den PC Game Pass allen Abonnent*innen zur Verfügung zu stellen. Der Action-Hit soll anschließend im Rockstar Games Launcher aktiviert werden – vermutlich müsst ihr euer Xbox- und Rockstar-Konto miteinander verbinden, ganz ähnlich wie es schon bei EA, Ubisoft oder Riot Games der Fall ist.

Woher Tez2 die Information hat, verrät er allerdings nicht. Trotz des Umstands, dass er in der Vergangenheit öfters richtig lag, solltet ihr dennoch das Gerücht mit einer gesunden Portion Skepsis betrachten. Immerhin gibt es bislang keine offizielle Bestätigung seitens Rockstar Games oder Microsofts.

Sollte GTA 5 aber tatsächlich in naher Zukunft den PC Game Pass beiwohnen, dann wäre es, auch wenn man es kaum glauben mag, etwas Neues für den Open World-Riesen. Zwar war das Abenteuer von Michael, Franklin, Trevor bereits in der Vergangenheit Teil des Game Pass, allerdings nur auf den Xbox-Konsolen. PC-Spieler*innen haben bislang in die Röhre geschaut.

Natürlich stellt sich trotz allem die Frage, ob es tatsächlich noch Interessierte gibt, die GTA 5 bislang nicht gekauft und extra auf einen Betritt zum Abo-Service gewartet haben. Bei GTA 6 wäre das sicherlich anders, aber bis das im Game Pass landet, dürften noch etliche Jahre ins Land ziehen.

