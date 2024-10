GTA 5 ganz anders: Genialer Bastler bringt die Open World jetzt auf den Gameboy

„Die spinnen, die Deutschen!“, könnte man in Anlehnung an „Die spinnen, die Römer!“ aus Asterix & Obelix ausrufen. Wieso? Nun, weil ein Tüftler aus deutschen Landen schon vor einigen Jahren geschafft hat, was auf den ersten Blick (und auf den zweiten, und dritten und … na, ihr wisst schon) unmöglich wirkt: GTA 5 auf dem Gameboy zocken.

Ja, richtig gelesen. Die Rede ist von Grand Theft Auto 5 von Rockstar Games, das vor knapp zehn Jahren für PlayStation, PC & Co. erschien – und bis heute mit einer Bewertung von 97 auf Metacritic glänzt. Erfahrt, wie das Unmögliche funktionieren kann, wenn GTA 5 nicht auf dem Gameboy, aber mit dem Gameboy läuft.

Physiker schubst in seiner Freizeit GTA 5 auf Nintendos Gameboy

Wer sich entlang der Schnittmenge aus Bastelleidenschaft, Gaming-Begeisterung und Retro-Hardware bewegt, könnte der Name Sebastian Staacks etwas sagen. Der Mann verdient seinen Lebensunterhalt als Physiker, hat in seiner Freizeit nicht nur einen schicken Gameboy aus Walnussholz gebaut, sondern seinen Nintendo Gameboy auch WLAN-fähig gemacht hat – um so wenig später auch ein GTA 5 auf dem Ur-Handheld zu zocken. Das ist Herr Staacks bereits Anfang 2022 gelungen, doch da die Wartezeit auf GTA 6 gar unerträglich wirkt, möchten wir euch diese Kuriosität keinesfalls vorenthalten.

Wer tiefer in das Experiment aus dem Gameboy-Labor einsteigen möchte, können wir nur Sebastian Staacks über zehnminütiges YouTube-Video ans Herz legen, wo der gute Mann die technischen Details auseinandernimmt – und auch die Retro-Pixel-Schleuder selbst.

Das Erstaunliche: Im Arrangement des Physikers läuft GTA 5 auf dem Gameboy-Bildschirm verhältnismäßig gut aufgelöst und mit einer Bildwiederholfrequenz von 20 Bildern pro Sekunde. Zur Erinnerung: Das Open-World-Spiel flimmert hier nicht über die Hardware des Gameboys aus dem Jahre 1989 – dafür wäre Nintendos Kult-Handheld natürlich zu schwachbrüstig. Nein, das Spiel läuft auf einer PlayStation, wird über WLAN auf den Bildschirm der 8-Bit-Krawallschachtel übertragen.

Ist GTA 5 auf dem Gameboy wirklich empfehlenswert?

Was wir dann zu sehen bekommen, lässt einerseits Spielszenen aus den Straßen von San Andreas erkennen, andererseits bleibt der ikonische, grünstichige Gameboy-Look erhalten. Ob sich irgendjemand ernsthaft das komplette GTA 5 mit seiner Spielzeit von über 30 Stunden auf dem grauen Knochen und der Bildschirmdiagonalen von 4,7 Mal 4,3 Zentimeter geben möchte, steht auf einem anderen Blatt (oder eher Bildschirm). Wer es mit GTA 5 auf der Pixelkiste ernst meint, findet auf Straacks Blog einen fachkundigen Aufsatz zu seinem Vorgehen.

Apropos Technik-Wunderwerke: Auch GTA 3 kann grafisch ganz anders aussehen – und zwängt sich für euch in die Schauwerte der RAGE-Engine.

