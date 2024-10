GTA 6: Gleich 5 Dinge sollen sich deutlich ändern

Bislang lässt Rockstar Games GTA 6-Fans ziemlich zappeln. Denn seit der Veröffentlichung des ersten und bisher einzigen Trailers ist es wieder ruhig geworden rund um den neuesten Teil der Grand Theft Auto-Reihe.

Bekannt ist aber, dass es ein riesiges Ereignis sein wird, wenn der Titel – bestenfalls wie geplant – im Herbst 2025 erscheint. Was bis dahin bleibt, sind zahlreiche Fragen, auf die ihr zumindest bei YouTube einige potenzielle Antworten erhaltet. Zum Beispiel dazu, wie GTA 6 am Ende wirklich aussehen könnte.

GTA 6: Diese Änderungen sind zu erwarten

Der YouTube-Kanal Gameranx, der aktuell mehr als acht Millionen Abonnentinnen und Abonnenten verzeichnet, hat sich in einem Video dem Thema angenommen, mit welchen großen Veränderungen Grand Theft Auto 6 wahrscheinlich aufwarten wird. Gestützt hat man sich dazu auf bisherige Leaks und Gerüchte, es gibt also für alles (noch) keine hundertprozentige Garantie.

Interessant sind die folgenden Details aber dennoch, denn sie reichen von spannenden Spieldesigns über neue Interaktionen bis hin zu veränderten Gameplay-Mechaniken.

#1 Betretbare Gebäude

Dieser Punkt ist laut Gameranx eine Priorität für Rockstar und etwas, das der Publisher schon immer machen wollte: vollständig erkundbare Gebäude. Bekannt ist diese Info, weil sie es dem Kanal zufolge in einem geleakten Memo von 2012 – zwei Jahre bevor GTA 6 überhaupt in Produktion ging – erwähnt wurde.

Das Einzige, was Rockstar bisher allerdings offiziell gezeigt hat, sind der Trailer und ein paar Screenshots. Daraus ist gegenwärtig noch schwer zu entnehmen, ob man in der Lage ist, hundert Prozent der Gebäude in Vice City und dem umliegenden Staat Leonida betretbar zu machen. Dennoch gibt es wohl mehrere Gründe zu glauben, dass viele Gebäude im Spiel diese Möglichkeit tatsächlich bieten.

Eine dieser Quellen – auch wenn Gameranx sie als weniger glaubwürdig einstuft – ist der Sohn eines Rockstar-Mitarbeiters, der angebliche Kartendetails des Spiels auf TikTok geleakt hat. Er antwortete wohl in den Kommentaren und sagte, das Spiel würde 70 Prozent der Gebäude mit Innenräumen versehen, in denen man herumlaufen kann. Es wäre zwar absurd, jedes Gebäude vollständig erkundbar zu machen – dabei müsste man je nach Größe mit hunderten von Wohnungen rechnen. Einige aufgedeckte Patentanmeldungen erklären aber, wie einiges davon tatsächlich möglich sein könnte.

#2 Zufällig generierte Innenräume

Diese sollen nämlich unter anderem zeigen, dass Rockstar möglicherweise zufällig generierte Innenräume einbaut. Dabei sollen die zufälligen Objekte, die in Gebäuden erscheinen, mit Tags wie „alt“, „modern“ oder „industriell“ versehen werden. Sie sind zudem an bestimmte Arten von Orten gebunden und wahrscheinlich auch an spezifische Layouts.

Mit einem System wie diesem könnte Rockstar unzählige vorgefertigte Wohnungen und Häuser füllen, ohne dass ein Designer mühsam Tausende von meist ähnlichen Innenräumen bauen muss. Zwar gibt es laut Gameranx keine Möglichkeit zu wissen, ob man für GTA 6 tatsächlich irgendetwas aus diesem Patent übernehmen wird. Angesichts der Erwartungen, dass dieses Spiel Raubüberfälle stark in den Fokus rücken wird – entscheidend ist hier der Tankstellenraub im Trailer und Bonnie und Clyde als Inspiration für das Hauptduo –, klingt es aber recht sinnvoll.

#3 Duale Protagonisten

Es gibt bisher keine offizielle Bestätigung von Rockstar Games, dass GTA 6 mit zwei spielbaren Protagonisten daher kommt – auch wenn es längst als gegeben angesehen wird. Immerhin fokussiert sich der erste Trailer hauptsächlich auf Lucia und nur kurz auf den zweiten potenziell spielbaren Charakter, Jason.

Mit einem Duo anstelle eines Trios wie in GTA 5 gingen allerdings viele Möglichkeiten einher, die Geschichten hinter den Figuren auszubauen und ihnen mehr Tiefe zu verleihen. Die Leaks zumindest besagen, dass es möglicherweise ein ähnliches System wie in San Andreas gibt. Das bedeutet beide Protagonisten können beispielsweise an Gewicht zunehmen oder Muskelmasse aufbauen. Direkte Befehle an den Partner oder die Partnerin sowie ein sofortiger Wechsel während einer Mission wären auch denkbar.

Lucia und Jason sind vermutlich die beiden Protagonisten im Spiel GTA 6.

#4 Realistischere und reaktivere NPCs

Rockstar Games könnte die besten NPCs im gesamten Gaming-Bereich haben. Zumindest gibt es nach Einschätzung des Youtube-Kanals keine Konkurrenz, die in Sachen Vielfalt und Lebendigkeit mithalten kann. Und: Im selben Patent, in dem über die zufällig generierten Innenräume gesprochen wurde, soll über die neuen und verbesserten NPC-KI-Modelle gesprochen worden sein.

Wenn ihr den Trailer gesehen habt, habt ihr bereits einige Dinge von den NPCs im Hintergrund gesehen. Das Interessante daran ist, wie die KI der NPCs funktioniert, bei der sie auf eine Vielzahl von Faktoren reagieren. Zum Beispiel führen sie spezifische Aktionen aus, wenn es regnet und reagieren auf bestimmte Weise.

Wenn ein NPC zum Beispiel durchdreht oder etwas Verrücktes tut, könnte ein anderer NPC sein Handy zücken und das Geschehen filmen, und das ist kein geskriptetes Ereignis, sondern eine eigenständige Reaktion auf das, was um ihn herum passiert.

#5 Mögliche neue Gameplay-Mechaniken

Eine weitere Vermutung, die Gameranx anstellt, betrifft das Gameplay. Denn zumindest Kampf- und Schleichmechaniken waren dem Urteil des Kanals nach nie wirklich Rockstars Stärke. Vielleicht also versucht man, das mit GTA 6 zu ändern. Bisherige Leaks deuten auf neue Bewegungstechniken hin, wie die Fähigkeit, sich hinzulegen, die Schulter beim Zielen zu wechseln und aus dem Autofenster zu schießen.

Letzteres wäre beim Charakterwechsel interessant, denn dadurch wäre es möglich, sich sofort vom Fahren in den Beifahrersitz zu begeben, wo ihr euch aus dem Fenster lehnen und auf Feinde schießen oder auf eurem Handy spielen könntet. Zudem sieht es wohl so aus, als könntet ihr Leichen tragen und andere, aus Red Dead Redemption bekannte Funktionen nutzen, wie die Option, jeden auszurauben und Menschen zu bedrohen.

Wollt ihr euch alles noch einmal selbst anschauen? Dann könnt ihr das im kompletten Video zu den möglichen GTA 6-Änderungen von Gameranx.

