GTA 6: Musikwünsche der Fans – „ich hoffe, sie überraschen mich mit…“

GTA 6 wirft seine Schatten voraus und Spieler*innen weltweit diskutieren auch eifrig über die mögliche musikalische Untermalung. Da Soundtracks und virtuelle Radiosender seit jeher ein Markenzeichen der Reihe sind, stellt sich vielen die Frage, was dieses Mal zu erwarten ist. Die Fan-Community aus dem GTA-Subreddit hat zumindest schon ganz eigene Vorstellungen davon.

Die Wunschliste der Fans umfasst verschiedenste Genres und Epochen: Von Classic Rock mit Blue Oyster Cult über New Wave mit Men Without Hats bis hin zu Pop-Legenden wie Michael Jackson – die Bandbreite der gewünschten Songs ist groß.

Die Traum-Playlist für GTA 6

Es finden sich kraftvolle Gitarrenriffs von Metallica neben smoothen Elektro-Beats von Kavinsky, während Totos „Africa“ eine Prise Soft Rock beisteuert. Bei der Zusammenstellung ihrer Playlist haben die GTA 6-Fans einen diversen und ausgewählten Geschmack bewiesen.

Wir haben die interessantesten Songs für euch ausgewählt:

Blue Oyster Cult – Don’t Fear The Reaper

Laura Branigan – Self Control

Men Without Hats – Safety Dance

Kavinsky – Nightcall

Michael Jackson – Beat It

Judas Priest – Breaking The Law

Metallica – Master of Puppets

Modjo – Lady (Hear Me Tonight)

Toto – Africa

The Outfield – Your Love

Paul Engemann – Scarface (Push It to the Limit)

Creedence Clearwater Revival – Fortunate Son

Tom Petty – Love Is A Long Road

Der legendäre Klang der GTA-Reihe

Einige dieser Tracks waren bereits in früheren Teilen zu hören. Von den genannten Liedern könnte möglicherweise nur „Love Is A Long Road“ von Tom Petty in GTA 6 auftauchen, da dieser Song schon im Trailer zu hören war. Ob weitere Fan-Favoriten aus der Liste ihren Weg ins Spiel finden, bleibt abzuwarten – ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, welche klanglichen Überraschungen Rockstar Games für euch in petto hat.

Hört euch den Song im GTA 6-Trailer noch einmal an:

Musik spielte in der GTA-Serie stets eine zentrale Rolle. Die sorgfältig kuratierten Playlists tragen wesentlich zur Atmosphäre bei und erleichtern euch das Eintauchen in die jeweilige Ära und den Schauplatz des Spiels. Ob ihr entspannt durch die Straßen cruist oder in einer hitzigen Verfolgungsjagd steckt – der Soundtrack prägt sich ein. Die Vorfreude der GTA 6-Anhänger*innen ist jedenfalls enorm. Ein Reddit-Nutzer oder -Nutzerin fasst es treffend zusammen: „Ich hoffe, sie überraschen mich mit einigen Krachern, die ich bislang noch nicht kannte.“

Quelle: Reddit/r/GTA

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.