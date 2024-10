GTA 6: Neue Fähigkeit – „noch nie zuvor in der GTA-Reihe gesehen“

Wann genau euch GTA 6 endlich in die Hände fällt, steht weiterhin noch nicht fest. Bisher klammern sich Fans an den angekündigten Release im Herbst 2025. Auch, wenn immer mal wieder Gerüchte dazu durch das Netz wandern, wie eine mögliche Verzögerung durch Streiks den Release auf 2026 verschieben könnten, oder eine Veröffentlichung konkret am 27. Oktober 2025 passieren könnte, wie man vor einer Weile aufgrund eines aktualisierten Produkteintrages bei der Internet Movie Database spekulierte.

Wer darauf keine Lust hat und sich bis zu einer konkreten Bestätigung durch Rockstar Games stattdessen die Zeit vertreiben will, findet im Netz diverse spannende Hinweise auf das, was Grad Theft Auto 6 am Ende mitbringen könnte. Entsprechende YouTube-Kanäle gibt es zahlreich.

GTA 6: Diese Details kennt ihr vielleicht noch nicht

Zu einigen der beliebtesten Channels rund um das GTA 6-Universum zählen beispielsweise TGG (1,84 Millionen Abonnent*innen), INTER (429.000 Abonnent*innen) oder GTA6Videos (227.000 Abonnent*innen). Hier findet ihr alles von aktuellen Leaks bis hin zu umfangreichen Tutorials. Eines dieser Videos zeigt euch beispielsweise, mit welchen 5 Details ihr in Bezug auf Fähigkeiten, Autos oder Interaktionen mit NPCs rechnen dürft.

Lesetipp: Alles, was wir bisher zu GTA 6 wissen

Jasons besondere Fähigkeit

GTA6Videos erläutert hier anhand von eingespieltem Gameplay beispielsweise, über welche neuen Fähigkeiten der männliche Hauptcharakter Jason im Vergleich zu seinen Pendants in den früheren Teilen verfügen wird.

So sieht man ihn dabei, wie er wertvolle Gegenstände in einem Juweliergeschäft stiehlt und eine interessante Funktion demonstriert: Seine Sicht ermöglicht es ihm, glänzende Objekte anstelle von normalen Farben zu sehen. „Dies ist nicht nur ein neues Feature, das wir noch nie zuvor in der GTA-Reihe gesehen haben, sondern bestätigt auch seine spezielle Fähigkeit, teure Gegenstände für hohe Gewinne in Pfandhäusern zu stehlen“, kommentiert GTA6Videos dazu.

Rückkehr der Muskelprotze

Was viele Fans freuen dürfte: Die Muskelaufbau-Funktion aus GTA San Andreas scheint zurückzukommen, was GTA6Videos direkt als „eine der besten Entscheidungen von Rockstar“ lobt. So sieht man im Video, wie der Charakter CJ seinen schmalen Körper in einen muskulösen verwandelt – ein Feature, das für Spieler*innen vor 20 Jahren erstmals in einem GTA-Spiel eingeführt wurde.

Ihr könnt aber nicht nur Muskeln aufbauen, sondern auch Gewicht verlieren oder zunehmen – immer basierend auf eurer Ernährung und dem Training im Spiel. Wer also viel auf Fast Food setzt, muss mit mehr Körperumfang rechnen, während ihr euch im Fitnessstudio fit und agil halten oder das überschüssige Fett wieder loswerden könnt.

Der Umgang mit NPCs

Wie GTA6Videos weiter berichtet, sollen sich die Interaktionen mit NPCs verändern und „das Spiel realistischer machen als je zuvor„. Dazu gehört, dass diese auf unterschiedlichste Art auf Verbrechen reagieren können – zurückschlagen, aus Angst weglaufen oder die Polizei rufen sind nur einige Möglichkeiten. Das macht jede Begegnung spannender und unvorhersehbarer.

Das bedeutet allerdings auch, dass ihr sorgfältiger planen müsst, da die NPCs deutlich aufmerksamer sein und zum Beispiel das letzte Auto, das sie gesehen haben, melden könnten.

Hier helfen zumindest die neuen Werkzeuge, die euch in GTA 6 zur Verfügung stehen und eure Missionen erleichtern sollen. Eine Wegfahrsperre beispielsweise, die Autos am Fahren hindern und eine neue Herausforderung bei Verfolgungsjagden und Fluchtversuchen darstellen kann. Ein Dietrich ermöglicht es euch, schnell und leise in Autos einzubrechen, was großartig für Stealth-Missionen ist, und mithilfe von Polizeifunkgeräten könnt ihr nahegelegene Streifenwagen belauschen und den Cops aktiv aus dem Weg gehen.

Komplett neue Autos

Und natürlich kommt GTA 6 auch mit brandneuen Fahrzeugen daher – bisher sind es 18 Stück, die im Spiel auftauchen werden, wie GTA6Video zufolge in Leaks enthüllt wurde. Auch diese Exemplare „haben wir noch nie zuvor in einem GTA-Spiel gesehen“, heißt es weiter. Zusätzlich soll GTA 6 neue Marken einführen, was die Vielfalt im Vergleich zu GTA 5 erweitern würde. Einige klassische Autos aus GTA 5 werden zugleich zurückkehren, darunter der Zeno, der Turismo R und der Vapid Dominator.

Und wer sich das Video jetzt noch einmal in Gänze anschauen möchte, findet es hier:

