GTA 6 Online: Das sind „die seltsamsten Wünsche“ der Fans

Grand Theft Auto ist für seine skurrilen Charaktere und Missionen bekannt. Im Subreddit zum Spiel teilen Fans ihre Wunsch-Features für GTA 6 Online und überbieten sich dabei gegenseitig mit kreativen Ideen.

Dabei geht es oft nicht um große Neuerungen, sondern um skurrile Gimmicks und Änderungen, die der Community große Freude bereiten würden. Wir haben eine Auswahl der witzigsten Vorschläge für euch zusammengetragen.

GTA 6 Online: Ein Boot in der Hauseinfahrt

Der Diskussion zugrunde liegt die Frage „Was ist dein seltsamster Wunsch für GTA6 Online?“, die auf Reddit gepostet wurde. Ein*e Nutzer*in namens Professional-Cow1733 äußert daraufhin zum Beispiel folgendes Anliegen: „Ich möchte ein Boot kaufen können und es mit einem Anhänger zu meinem Haus transportieren und in meiner Einfahrt parken.“ So weit weg vom Wasser dürfte das Boot dann für Professional-Cow1733 nur als Statussymbol gelten.

Auch CaptainAmerica679 wünscht sich mehr Individualisierungsmöglichkeiten: „Innenraum-Anpassungen für Häuser. Nichts Verrücktes, aber mehr als das Casino-Penthouse.“ Die Spieler*innen möchten ihre eigenen vier Wände stärker personalisieren, um eine tiefere Verbindung zur Spielwelt aufzubauen.

Krokodile und mehr Autos in GTA 6 Online?

MentalllyDamaged spricht ein weiteres Feature an, das von einen gewissen Größenwahn zeugt: „Ich möchte überall auf meinem Grundstück Autos speichern können, nicht nur in der Garage oder auf dem Parkplatz wie in GTA IV. Ich will 13 Autos auf dem Rasen meiner Villa parken. Genau wie im originalen Mafia blieben im ‚Extreme Freemode‘ die Autos dort, wo man sie geparkt hat.“

Einen besonders interessanten Vorschlag bringt lightjunior ein: „Haustiere besitzen können. Das wäre verdammt cool.“ Darauf antwortet Chance-Battle9238 humorvoll: „Ich lasse mein Krokodil schon bei der geringsten Unannehmlichkeit von der Leine.“

Die Fans beweisen einmal mehr ihre Kreativität. Es bleibt abzuwarten, ob und wie diese verrückten Ideen umgesetzt werden. Die bevorstehende Veröffentlichung von GTA 6 bedeutet aber zumindest auch, dass die Spieler*innen ein brandneues GTA Online-Erlebnis genießen können.

