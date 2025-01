GTA 6: Preis könnte die Gaming-Industrie für immer verändern

Und täglich grüßt das Murmeltier: In der Gaming-Welt brodelt die Gerüchteküche um den möglichen Preis von Grand Theft Auto 6 (GTA 6). Entwickler*innen vermuten schon seit längerem, dass dieser neue Maßstäbe in der Branche setzen könnte.

Die lange Entwicklungszeit und der enorme Umfang des Spiels könnten den Preis nach oben treiben. Es kann also sein, dass GTA 6 weit über dem Preis von rund 70 Euro für sogenannte AAA-Titel liegt. Rockstar hat sich bisher nicht zu den Spekulationen geäußert.

Spiele wie GTA 6 sollten laut Insider generell teurer sein

Erst kürzlich äußerte sich der Finanzexperte Matthew Ball dazu, dass GTA 6 womöglich bis zu 100 US-Dollar kosten könnte. Aber auch schon vor seiner Prognose waren sich andere in dieser Hinsicht einig. So beispielsweise Michael Douse, Insider und Publishing-Direktor für Baldur’s Gate 3, laut dem „ein Spiel […] einen Preis haben [sollte], der seiner Qualität, seinem Umfang und seiner Tiefe entspricht“. Dagegen, dass Games, zum Beispiel GTA 6, generell teurer sind, habe er also nichts. Alles andere empfände er sogar als „so unseriös“.

Das erklärte er schon im August auf X (ehemals Twitter):

Daher sollten nach Douse fast alle Spiele auf einem Basisniveau mehr kosten, weil der finanzielle Aufwand für ihre Herstellung unter anderem durch die Inflation die aktuellen Preisentwicklung überträfen. Er glaubt, dass Rockstar einen Meilenstein in der Preisgestaltung von Videospielen setzen könnten: „Alle warten nur auf GTA6, um es zu tun lol“, schreibt Douse.

Das könnte teuer werden – ein hartnäckiges Gerücht besagt, dass die Entwicklungskosten von GTA 6 bereits die Milliardengrenze überschritten hätten. Dies wurde jedoch laut der Nachrichtenseite Screen Rant weder von Rockstar noch vom Publisher Take-Two verifiziert.

GTA 6-Release für 2025 geplant

Take-Two deutet in früheren Geschäftsberichten auf einen Launch im dritten Quartal des kommenden Jahres hin. Auch hier liegt noch keine offizielle Bestätigung vor. Die Wartezeit mag lang erscheinen, doch angesichts der ambitionierten Pläne von Rockstar könnte sich die Geduld durchaus lohnen.

Trotz der Veröffentlichung des ersten GTA 6-Trailers Ende 2023 gibt es nach wie vor wenige Informationen über das Spiel. Immerhin verriet der Trailer einige grundlegende Details: GTA 6 wird euch zurück nach Vice City führen, einer von der US-amerikanischen Stadt Miami inspirierten Spielwelt. Die weibliche Protagonistin heißt Lucia und scheint in eine Bonnie-und-Clyde-ähnliche Beziehung mit Jason, dem zweiten Protagonisten des Spiels, verwickelt zu sein.

Die Motivation für die kriminellen Aktivitäten des Pärchens ist noch unklar. Dagegen bleibt die GTA-Community, die seit über zehn Jahren sehnlichst auf den Nachfolger wartet, hoffentlich auf der legalen Schiene, um GTA 6 im im Herbst 2025 erwerben zu können – trotz eines möglicherweise exorbitanten Preises.

