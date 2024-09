GTA 6-Release wohl nicht verschoben: Angeblicher Leak erhält kräftig Gegenwind

Über das Wochenende machte das Gerücht die Runde, dass der Release von GTA 6 verschoben wurde: Statt im Herbst 2025, sollte Rockstars Open World-Spiel erst ein Jahr später erscheinen.

Aber was ist wirklich dran an dem Gerücht? Möglicherweise gar nicht so viel: Eine in der Regel vertrauenswürdige Quelle hat nachgehakt und gibt Entwarnung. Der Release von GTA 6 ist wohl vorerst nicht so sehr in Gefahr, auch wenn eine Verschiebung nie gänzlich ausgeschlossen werden kann.

GTA 6-Release: Verschoben oder nicht verschoben? Wie ist die Lage

Die Gerüchteküche rund um den GTA 6-Release wurde in den vergangenen Tagen von billsyliamgta auf Twitter angeheizt: Der Autor von GTABase schrieb, dass er aus Entwickler*innen-Kreisen gehört habe, dass Rockstar sich dazu entschieden habe, die Veröffentlichung zu verschieben. GTA 6 solle nun erst Anfang oder Mitte 2026 erscheinen.

Allerdings sind die Informationen von Liam offenbar nicht ganz zutreffend. Der oft gut unterrichtete Bloomberg-Journalist Jason Schreier zapfte seine eigenen Quellen an und bekam von ihnen die Rückmeldung, dass sie nichts von einer GTA 6-Verschiebung wüssten.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insgesamt sechs Rockstar-Angestellte hätten ihm versichert, dass sie über eine solche Entscheidung nicht unterrichtet sind. „Ich möchte mich klar ausdrücken: Sechs Mitarbeiter haben mir gesagt, dass sie nicht über eine Verzögerung informiert wurden. Soweit ich weiß, könnte Rockstars Führungsteam schon vor Monaten beschlossen haben, GTA 6 zu verschieben, ohne es bekannt zu geben. Aber das Fehlen einer internen Ankündigung legt nahe, dass das Twitter-Gerücht Unsinn war“, schreibt Schreier weiter.

Eine Verschiebung kann immer passieren

Allerdings stellt der Autor von Blood, Sweat and Pixels auch klar, dass das nicht heißt, dass GTA 6 tatsächlich im Herbst 2025 erscheint: „Es [GTA 6] handelt sich um ein großes, ambitioniertes Spiel, und es könnte durchaus noch etwas schiefgehen!“

Anders ausgedrückt: Das Action-Spiel ist noch lange nicht fertig und bis zur geplanten Veröffentlichung läuft noch jede Menge Wasser den Rhein hinunter. Insbesondere die Ambitionen, die Rockstar Games hegt, könnten noch dafür sorgen, dass GTA 6 doch erst später erscheint.

Offiziell hält das Studio zusammen mit Take-Two jedoch am GTA 6-Release im Herbst 2025 für PS5 und Xbox Series X|S fest. Was wir bisher über GTA 6 wissen, fassen wir für euch an anderer Stelle zusammen. Der Preis für das Action-Spiel könnte hingegen die Branche für immer verändern.

Quelle: Twitter / @billsyliamgta, @jasonschreier