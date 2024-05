Zuversicht für den GTA 6-Release: Der Take Two-CEO vertraut auf den Zeitplan

Der Release-Termin von Grand Theft Auto 6 scheint wie eine reine Schnitzeljagd: Fans stürzen sich auf jeden noch so unbedeutend scheinenden neuen Fetzen an Information, um die unvermeidliche Wartezeit zu verkürzen.

Entsprechend groß war die Aufmerksamkeit auf dem jüngsten Finanzbericht, der den Zeitrahmen der Veröffentlichung des heiß ersehnten Blockbusters über zehn Jahre nach GTA 5 nun etwas eingrenzte: Hieß es zuvor noch, dass das Spiel irgendwann 2025 erscheinen solle, war im Finanzbericht nun vom Herbst die Rede. Offenbar nicht ohne Grund: Take Two-CEO Strauss Zelnick zeigt sich zuversichtlich.

Grand Theft Auto 6: „Rockstar Games strebt nach Perfektion“

In einem Interview mit CNBC ließ sich Zelnick nun tatsächlich noch zu einigen Aussagen bezüglich GTA 6 hinreißen, insbesondere zu den Ambitionen und worauf man beim Entwickeln des Spiels so achte: „Es gibt Elemente, die sich tatsächlich messen lassen. Die Zahl der Bugs in einem Titel beispielsweise, und jeder von uns stellt sicher, dass wir so wenig Bugs wie möglich haben, bevor das Spiel erscheint“, erklärte Zelnick.

„In einem außergewöhnlichen Spiel, an das außergewöhnliche Erwartungen geknüpft sind, geht es allerdings nicht wirklich um Bugs, sondern darum, eine noch nie zuvor gesehene Erfahrung zu bauen, und Rockstar Games strebt nach Perfektion, bei dem was sie tun. Perfektion ist natürlich hart zu messen, es ist eher subjektiv als objektiv“, heißt es im Interview weiter. „Nun, es gibt ein Rutschen in der Industrie und dagegen sind wir nicht immun, aber wir haben das Release-Fenster verkleinert, weil wir sehr zuversichtlich sind, dass das klappt.“

Mit dem „Rutschen“, von dem Zelnick spricht (im Original „Slippage“), bezieht sich der CEO sicherlich auf die vielen Verschiebungen, die seit Jahren Usus in der Branche geworden sind: Häufigste Ursache sind Fehlkalkulationen, aufgrund derer die Technik des jeweiligen Spiels noch nicht bereit für eine Veröffentlichung ist. In der jüngeren Vergangenheit fingen einige Entwickler*innenstudios, darunter die hinter dem Soulslike Enotria: The Last Song und The Rogue Prince of Persia aber auch an, ihre eigenen Titel wegen zu starker Konkurrenz zu verschieben.

Was ist neu in GTA 6? Zelnick lässt sich nicht in die Karten schauen

Zelnick ist also offensichtlich sehr zuversichtlich, dass GTA 6 wie geplant im Herbst 2025 erscheinen kann. Eine ganz schöne Zeitspanne, in der natürlich noch viel schiefgehen, die man aber auch ordentlich nutzen kann; und in der vermutlich eine Menge neues Material gezeigt werden wird. Aktuell will der Take Two-CEO in dieser Hinsicht nichts verraten und verweist auf den im Dezember 2023 veröffentlichten Trailer:

„Der Trailer ist draußen und er hat das Internet zum Einsturz gebracht… daher empfehle ich, wenn ihr eine Frage habt, nochmal den Trailer zu schauen, er ist super. Er verrät auch tatsächlich, was neu und anders ist.“ Zuletzt musste sich Zelnick übrigens keinen ungeduldigen GTA 6-Fans, sondern eher Kritik aus der Branche stellen, als der milliardenschwere Publisher Take Two eine ganze Reihe von Mitarbeitern auf die Straße setzte.