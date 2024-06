GTA 6: Take-Two-Chef spricht über PC-Version – wie steht es um die Ankündigung von Rockstar?

Die offizielle Ankündigung des mittlerweile sechsten Grand Theft Auto-Teils wirbelte vor wenigen Monaten die gesamte Gaming-Branche auf, doch mittlerweile fragen sich aufmerksame Fans, wie es eigentlich um eine PC-Version von GTA 6 steht.

Denn bislang ist lediglich klar, dass Rockstars heißersehntes Open World-Spiel für die PlayStation 5 sowie die Xbox Series-Konsolen erscheinen soll. Nun verliert Take-Two-Chef Strauss Zelnick aber immerhin ein paar hoffnungsvolle Worte für die PC-Fraktion.

GTA 6: Rockstar wird „zu gegebener Zeit weitere Ankündigungen vornehmen“

Zwar gilt es als wahrscheinlich, dass Rockstar sich die Chance nicht nehmen lässt, GTA 6 auf möglichst viele Plattformen zu hieven. Dennoch scheint der ein oder andere Fan sich um eine PC-Portierung des nächsten Hauptteils der Reihe zu sorgen, sodass Take-Two-CEO Strauss Zelnick nun etwas einlenkt und klarstellt, dass das Fehlen einer Ankündigung kein Grund zur Beunruhigung sei.

„Nun, das Fehlen einer Ankündigung ist nicht etwas, das in Stein gemeißelt sein könnte, soweit ich das beurteilen kann“, erklärt er zunächst etwas unkonkret im Rahmen eines Interviews (via VGC). „Das Einzige, was nach dem Ausbleiben einer Ankündigung passiert, ist eine Ankündigung, nehme ich an. Oder es erfolgt weiter keine Ankündigung, ich schätze, das könnte auch passieren. Beides scheint mir nicht in Stein gemeißelt zu sein.“, so heißt es weiter.

Während sich aus diesen Aussagen nicht nur bedingt darauf schließen lässt, dass eine PC-Version von GTA 6 auch wirklich kommt, wirken seine weiteren Worte wesentlich beschwichtigender: „Rockstar verfolgt bei den Plattformen einen Ansatz, den wir zuvor schon gesehen haben“ und „Sie werden zu gegebener Zeit weitere Ankündigungen vornehmen“, verrät Zelnick.

„Ich glaube, dass die richtige Strategie für unser Unternehmen darin besteht, dort zu sein, wo der Verbraucher ist. Und in der Vergangenheit hat dieses Unternehmen die Verbraucher überall dort angesprochen, wo sie sich aufhalten, auf jeder Plattform, die sinnvoll ist“, heißt es abschließend. Schon vor einiger Zeit verriet ein ehemaliger Rockstar-Mitarbeiter, warum sich der Release der PC-Version von GTA 6 noch länger hinziehen könnte. Take-Two-CEO Zelnick zeigte sich zuletzt jedoch zuversichtlich, dass man den grundlegenden Zeitplan für den GTA 6-Release einhalten würde.

Quellen: VGC