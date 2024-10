GTA 3: Die faszinierende Geschichte des „Müll-Codes“ – Chef-Entwickler greift tief in die Tonne

Die Straßen von GTA 3 sind voller Müll. Wer zusammen mit Claude, dem stummen Helden aus Grand Theft Auto 3, schon mal eine Spritztour durch Liberty City unternommen hat, weiß: Diese Großstadt hat ein Abfallproblem. Überall fliegt Unrat durch die Gegend – und bei Tommy Vercetti aus GTA Vice City sah das mit den verdreckten Straßen nicht besser aus.

Wer den ganzen Dreck zu verantworten hat: ein Mann namens Obbe Vermeji. Der Industrieveteran war nicht nur viele Jahre als technischer Leiter bei Rockstar North tätig, auch bei den branchenprägenden Veröffentlichungen wie GTA 3, Vice City, San Adnreas und GTA 4 hatte er seine Finger im Spiel – und hat den Müll auf Liberty Citys Straßen gebracht.

Der Mann, der den Müll in GTA 3 und Vice City gebracht hat

Blick zurück ins Jahr 2001: Damals wurde GTA 3 als erster Serienteil mit 3D-Welt veröffentlicht, beeindruckte die internationale Fachpresse – und ging so oft über die Ladentheke, dass 500 Millionen US-Dollar dabei heraussprangen. Auch wir resümierten damals im Test: „GTA 3 ist ein ganz heißer Anwärter für das PS2-Spiel des Jahres“. Eingedenk des Umstands eines gerade mal für schlappe neun Millionen US-Dollar eingesacktes Entwickler-Studios wenige Jahre zuvor, startete die Erfolgsgeschichte GTA damals richtig durch – aber das ist (k)ein Wirtschaftsmärchen und eine andere Geschichte.

Jetzt also meldet sich Obbe Vermeij mit verdreckten Tatsachen zu Wort. Leser*innen von 4P ist Herr Vermeij vertraut, schließlich warf er vor einiger Zeit seinen geschulten Blick auf den Trailer von GTA 6 und schlussfolgerte: „Die Zeit für eine Revolution ist wirklich reif“ – im Bereich KI-gestützter Animationen in Videospielen. Nun schaut Kollege Vermeij aber nicht voraus, vielmehr zurück. Und outet sich als Schmutzfink: „Die Straßen von GTA 3 sahen viel zu sauber aus, also habe ich Müll hinzugefügt.“

Wer sich wirklich weiterführend über das Müll-Design in GTA 3 informieren möchte, für den schiebt Vermeij erklärend hinterher: „Es handelt sich um ein einzelnes Rechteck, welches sich gelegentlich im Wind bewegt. Es kann auch von vorbeifahrenden Autos mitgeschleift werden. Die Künstler haben dafür vier Texturen erstellt. Zwei Zeitungen und zwei Blätter.“ Eine Besonderheit war die Mission Dildo Dodo in GTA Vice City, in welcher ihr als Tommy Vercetti ein Wasserflugzeug besteigt, um von hoch oben Flugblätter über die Stadt zu verteilen. „Danach wird eine der vier Mülltexturen durch den Flyer ersetzt“, verrät Vermeij.

Wie San Andreas das Müllproblem besiegt hat

Soweit zu Grand Theft Auto 3 und GTA Vice City – aber was ist mit GTA San Andreas, bei dem unser Mann Obbe Vermeji ebenfalls eingespannt war? Nun, „nicht jedem im Team gefiel der Müll. Ich habe ihn für San Andreas entfernt, weil ich die Diskussion [darüber] verloren habe“, steht im selben Twitter-Post nachzulesen. Damit ließ der „Müllmann“ aber nicht seine Ambitionen rund um die Abfallwirtschaft fallen – denn: „Während der letzten Monate bei der Entwicklung von Manhunt haben einige GTA-Entwickler ausgeholfen. Ich habe denselben Müll-Code in Manhunt eingebaut“.

Zur Erinnerung: So sah das damals in Vice City aus (und hörte sich an), als wir den Asphalt zu Schmelzen brachten.

Was wir daraus lernen: GTA 3, Vice City und das seinerzeit kontrovers besprochene Manhunt teilten sich nicht nur die RenderWare-Engine und einige Entwickler*innen – darüber hinaus auch Obbe Vermejis Müll-Code.

