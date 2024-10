GTA Online: Zombie-Apokalypse in fast vergessener GTA 5-Location

Das Online-Multiplayer-Spektakel zu Grand Theft Auto 5 hat mittlerweile auch schon über ein Jahrzehnt auf der Uhr. Dennoch wird Rockstar Games nicht müde, Spieler*innen den einen oder anderen Leckerbissen für das Game zu spendieren; vielleicht unter anderem auch, um die Wartezeit auf GTA 6 zu verkürzen.

Für ein Event, das noch in diesem Monat in GTA Online starten wird, geht es nochmal ganz an den Anfang zurück – in das von vielen vielleicht schon vergessene Gebiet im Prolog der Kampagne von GTA 5. Und passend zur gruseligsten Zeit des Jahres spielen auch Zombies eine wichtige Rolle.

GTA Online: Gruselige Community Challenge ab nächster Woche

Im wöchentlichen Update im offiziellen GTA Online-Subreddit wurden wie üblich die neuesten Challenges, Belohnungen und Fahrzeuge verkündet. Ein Appendix macht die User*innen zusätzlich auf die in der nächsten Woche folgende Community Challenge aufmerksam. In dieser wird es erstmals in der Geschichte des Online-Ablegers von GTA 5 zurück in das verschneite Ludendorff, North Yankton im Mittleren Westen gehen.

In diesem gottverlassenen Nest starteten Michael und Trevor – zwei der Protagonisten aus GTA 5 – einst mit ihrer Bande einen Banküberfall. In GTA Online wird die winterliche Idylle mutmaßlich von einer Zombie-Apokalypse überrannt. „Kehrt zum ersten Mal zurück nach North Yankton und erledigt in der Community Challenge marschierende Wellen von Untoten in einem neuen, zeitlich begrenzten Modus“, heißt es.

Genau genommen wird das Event – wie passend – auf dem Friedhof von Ludendorff stattfinden, wie Rockstar Games letzte Woche noch mitteilte, ohne zu dem Zeitpunkt jedoch genauere Angaben zu machen. Für GTA 5-Veteranen könnte es eine nette Rückkehr zu den Anfängen werden – nachdem ein Glitch, der es erlaubte, auch im Spiel in dem verschneiten Ort sein Schindluder zu treiben, gepatcht wurde.

Das Interesse an GTA Online scheint jedenfalls weiterhin groß. Rockstar wird es sich daher wahrscheinlich nicht entgehen lassen, einen solchen Modus früher oder später auch für Grand Theft Auto 6 zu implementieren. Was die Fans sich da erwarten, könnt ihr hier lesen.

