GTA San Andreas: Eine der „geheimen Szenen“ verblüfft jetzt nach 20 Jahren

Die Frage nach dem besten GTA aller Zeiten, wird jede*r Spieler*in anders beantworten – und hat auch viel mit Nostalgie zu tun. Die einen schmachten dem ersten 3D-Teil hinterher, wollen am liebsten täglich mit Claude durch Liberty City brettern, andere verbinden Spiel, Spaß und Gangsterallüren mit dem (anti)heroischen Dreiergespann Michael, Trevor und Franklin aus GTA 5. Und wieder andere Gamer*innen blicken voller Wehmut auf die ersten beiden Grand Theft Autos zurück – damals noch aus der Top-Down-Perspektive.

Für manch eine*n mag die Antwort nach dem allerbesten GTA San Andreas lauten. Mit einem Metascore von 95 jedenfalls braucht sich der im titelgebenden, fiktionalen Bundesstaat spielende Eintrag nicht vor anderen Serienteilen verstecken. Dabei mag nachfolgende Tatsache einige verblüffend: Grand Theft Auto: San Andreas wurde am 26. Oktober 2004 veröffentlicht – also vor ziemlich genau 20 Jahren. Und trotz dieses päpstlichen Alters, gibt es noch immer Neues in Los Santos, San Fierro und Las Venturas zu entdecken.

Die Mission Stowaway aus GTA: San Andreas jetzt neu entdecken

Erinnert ihr euch noch an die Mission Stowaway aus GTA San Andreas? Wir auch nicht. Um eure (und unsere) grauen Zellen zu kitzeln: In der genannten Mission geht es explosiv zu, denn als Titelheld Carl Johnson ist es eure Aufgabe, ein Frachtflugzeug via Fernzünder zu sprengen. Ein weiter, stinknormaler Arbeitstag im GTA-Kosmos halt. Sofern ihr die Mission wie vorgesehen meistert, springt ihr mit einem Fallschirm auf dem Rücken über die geöffnete Laderampe des Frachtflugzeugs nach draußen – während der stählerne Kranich hinter euch nach allen Regeln der Kunst explodiert.

Was allerdings passiert, solltet ihr nicht mit einem Fallschirm ausgerüstet sein? Das Resultat hiervon ist ebenso folgerichtig wie halsbrecherisch. Auf dieses nicht gerade optimales Finale für die Mission Stowaway aufmerksam gemacht hat der sich der auf die Spiele der The Last of Us-Schmiede Naughty Dog und Games von Rockstar eingeschossene Content-Kreative Synth Potatoe. Zum 20. Wiegenfest von San Andreas hat dieselbe Person eine Liste von zehn Kuriosa aus dem Spiel veröffentlicht, die beweisen sollen, wie sehr „San Andreas seiner Zeit voraus war“.

Einer dieser Punkte aus der Liste, den über 12.000 Herz-Emojis schmücken, zeigt das unglückliche Ende (mit viel Fallhöhe) für unseren Heros Carl Johnson. „Es gibt viele geheime Szenen für fehlgeschlagene Missionen in GTA: San Andreas“, schreibt der Nutzer in dem dazugehörigen Twitter-Posting – und führt weiter aus: „Hier ist eine, die ihr vermutlich noch nicht kennt: Wenn ihr in Stowaway ohne Fallschirm aus dem Flugzeug springt, liefert euch das Spiel diese Zwischensequenz“.

Was passiert in der Mission Stowaway, wenn ihr ohne Fallschirm springt?

Und in der Tat: Was wir in dem gerade mal 13-sekündigen Clip vorgesetzt bekommen, ist eine auf der Frachtklappe des Flugzeugs stehende Spielfigur – mit schickem Kettchen, aber eben ohne Fallschirm –, die sich himmelhochjauchzend … nun ja, hinabstürzt. Und wenige Sekunden später unsanft und absolut tödlich auf dem Dach eines geparkten PKWs aufschlägt. Folgerichtig verkündet der Bildschirmtext prompt: „Mission fehlgeschlagen!“

In den Kommentaren unter dem Posting teilen die Nutzer*innen wie gewohnt ihre Erfahrungen. Ein Nutzer behauptet sogar, bei ihm wäre der freie Fall ohne Fallschirm zwar gesundheitsschädigend, aber nicht tödlich ausgefallen. Die Person schreibt: „Ich bin während dieser Mission tatsächlich ohne Fallschirm aus dem Flugzeug gesprungen – bin den ganzen Weg nach unten gefallen. Aber aus irgendeinem Grund war mein Gesundheitszustand zwar sehr schlecht, aber ich war noch immer am Leben.“

So gestaltet sich die Mission Stowaway nebenbei bemerkt, wenn ihr alles mustergültig erledigt – und euch den Fallschirm umschnallt.

Ob nicht mehr unter den Lebenden weilend, oder doch nur stark angeschlagen: Diese kuriose Anekdote aus einem der GTA-Klassiker macht Lust darauf, San Andreas nochmal neu zu erleben. Apropos Ehrentag: Der nimmermüde Obbe Vermeij hat jüngst auf Twitter verraten, was für GTA: San Andreas ursprünglich angedacht war – und wieso diese Pläne letztlich doch eingestampft wurden.

Quellen: Twitter / @SynthPotato, @bradd____litt, YouTube / @GTA Series Videos