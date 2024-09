Harvest Moon: Brandneue Cozy Game-Erweiterung gefährlich nahe – mit neuen „versteckten Schätzen“

Unter Cozy Gamer*innen ist Harvest Moon eine jener Spielereihen, bei denen die Augen leuchten – wie ein glimmendes Glühwürmchen im Vergissmeinnicht-Tal. Erst vor knapp einem Monat sorgte Harvest Moon: Home Sweet Home auf modernen Mobilgeräten für Begehrlichkeiten unter den Wohlfühl-Spieler*innen.

Jetzt steht eine Erweiterung für Harvest Moon: The Winds of Anthos kurz bevor, bei der ihr mitunter erstmals nach neuen „versteckten Schätzen“ suchen dürft, wie es heißt. Was erwartet euch darüber hinaus, wenn das DLC Great Outdoors Pack erstmal am 3. Oktober dieses Jahres erscheint?

Glamping und Camping und überhaupt mit dem DLC zu Harvest Moon: The Winds of Anthos

Innerhalb der traditionsreichen Harvest Moon-Reihe ist The Winds of Anthos zwar hinsichtlich Fan- und Kritikerwertungen kein Spitzenreiter bei Metacritic, doch mit seinen 72 Wertungspunkten kann der Titel als solide eingestuft werden. Vor allem als bestes Harvest Moon-Spiel des neuen Developers Natsume wird The Winds of Anthos häufig benannt.

Jedenfalls: Fans von The Wind of Anthos freuen sich darüber, wenn ihr dank des DLCs überall in Anthos campen könnt – und zwar ohne die Notwendigkeit, am Ende des Tages nach Hause zurückkehren zu müssen. Ein Leckerbissen: Während solcher Camping-Ausflüge könnt ihr wohl auch S’mores und Ähnliches zubereiten. Wer mit dieser Süßspeise nicht vertraut ist, sollte die Sandwiches aus Marshmallows, Schokolade und Keksen mal ausprobieren – aber das nur kulinarische am Rande erwähnt.

Auch spielerisch wertvoll: Das DLC soll eine Schatzsuche einführen, im Zuge derer ihr nach versteckten Schätzen Ausschau haltet. Diese Schnitzeljagd kann dann über euer DocPad ausgewählt werden. Eine weitere Neuerung, welche euch in der entsprechenden Pressemeldung schmackhaft gemacht wird, betrifft Haustiere: Jedes der flauschigen Begleiter*innen verfügt über „einzigartige Fähigkeiten beim Erkunden von Anthos“, heißt es. Schließlich zwei neue Charaktere gesellen sich zu den Feature-Freuden des DLCs dazu – einer fürs Camping, einer für die Schatzsuche.

Was erscheint The Great Outdoors Pack für Harvest Moon: The Winds of Anthos – und wofür?

Erscheinen soll das DLC The Great Outdoors Pack, wie oben erwähnt, am 3. Oktober, also ziemlich genau ein Jahr, nachdem The Winds of Anthos herauskam – und zwar für Nintendo Switch, PlayStation, Xbox und euren PC. Preislich wird The Great Outdoors Pack mit 9,99 US-Dollar angegeben. Käufer*innen des Season Pass’ von Harvest Moon: The Winds of Anthos erhalten den DLC allerdings kostenfrei.

Was die Stimmen aus der Community angeht, ist das Echo zur Ankündigung dieser Erweiterung vor allem positiv – zumindest unter dem dazugehörigen Twitter-Posting von Natsume. Wortmeldungen wie „Oh, das klingt wirklich spaßig!“, „Sooo putzig!“, oder „Das ist ein Update, das sich lohnt!“ stehen dafür. Übrigens: Wer einen Eindruck davon bekommen möchte, was euch mit einem Harvest Moon: The Winds of Anthos erwartet, sollte nachstehenden Trailer begutachten.

