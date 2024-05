Heißer Ritt à la Mad Max: Neue Season macht Fortnite zum Öldland

Wieder und wieder wird die Welt von Fortnite von neuen Beben und Umstürzen erschüttert und einem verrückten Haufen an Charakteren geentert. Mal sind es bizarre Geheimagenten in ihren superschurkenhaften Unterschlupfen, mal marodierende Aliens aus einer anderen Dimension.

Im Fortnite Battle Royale Kapitel 5, Saison 3 wird das Erscheinungsbild der Insel einmal mehr umgekrempelt und präsentiert sich fortan als wüstes Ödland. Unter dem Titel „Karambolage“ (im Original: Wrecked) setzt ihr euch ans Steuer von Wüstenbuggys, Cross-Motorrädern, gepanzerten Jeeps und anderen fahrbaren Untersatzen und gebt euren Gegnern mehr als nur Sand und Staub zu fressen.

Fortnite: Rostig, sandig, ölig – Kapitel 5, Season 3 mit „neuem“ Anstrich

Passend zum aktuellen Kinofilm Furiosa: A Mad Max Saga findet ihr euch in der neuen Fortnite-Season in einem postapokalyptischen Setting mit endlosen Wüsten wieder, die ihr mit abenteuerlich anmutenden, aus Stahlplatten und spitzen Gegenständen zusammengeschweißten Fahrzeugen bereist. Im Süden der Insel befinden sich die neuen Regionen Sandy Steppes, die Arena Nitro Dome, die Raffinerie Redline Rig sowie Brutal Beachhead, die Basis der Ödland-Krieger.

Ebenfalls vom selben Schlag sind viele der neuen Charaktere, die ihr im Laufe der Season natürlich auch selber kaufen und erspielen könnt. Anführer der wilden Bagage, die die Fortnite-Insel gekapert hat, ist Megalo Don, der nicht zufällig eine Reminiszenz als Mad-Max-Antagonist Immortan Joe zu sein scheint und in seinem haifischartigen Tanker an der Südspitze des Ödlandes auf euch wartet. Der Kämpfer Rust mit seiner E-Gitarre – unverkennbar ebenfalls eine Hommage an einen Charakter aus Mad Max: Fury Road – wirkt wie Star-Lord, der zu lange in den Borderlands überleben musste, während die Ringmeisterin Scarr zumindest optisch schon mal eine würdige Herrin eines abgedrehten Schauplatzes wie dem Nitro Dome zu sein scheint.

Stählerne Bruderschaft vs. Bruderschaft der Mutanten

Aus Fallout – thematisch ebenfalls nicht unpassend – kommt die T-60 Powerrüstung als spielbarer Skin in den Shop und wer weiß… vielleicht liegt ja auch irgendwo eine Nuka Cola herum. Mit Schoti (auf Englisch: Peabody) vereinen sich drei Erbsenhirne in einer Schale zu einem charmant-weirden Charakter, während – last but not least – niemand Geringeres als X-Men-Schurke Magneto seine Kräfte auf dem Schlachtfeld walten lässt.

Eure Fahrzeuge in Fortnite könnt ihr nach guter Ödland-Manier aufmotzen: Vom robusten Kuhfänger über kugelsichere Reifen bis hin zum Granatwerfer-Geschützturm auf dem Dach. Und mit dem Nitro-Kanister (auch als praktisches Spray erhältlich), verschafft ihr nicht nur eurem fahrbaren Untersatz einen Boost und geringeren Benzinverbrauch, sondern auch euch selbst. Rammt euch durch Häuserwände, springt gefahrlos auch aus großen Höhen hinab und ladet schneller nach.

Also klappt eure Visiere gegen den Sandsturm runter, zieht euch eure nagelbeschlagenen Schulterpolster an und tragt eine Extra-Schicht Sonnencreme auf, den dieser Ritt durch die unbarmherzigen Ödlande von Fortnite wird hitzig und rau. Wenn ihr sehen wollt, was gerade neu im Fortnite-Shop ist, haben wir hier eine kleine Übersicht gebastelt.

Quelle: Fortnite.com