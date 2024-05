Neuzugänge im Fortnite-Shop vom 24. Mai 2024

Jeden Tag bietet der Fortnite-Shop frische Angebote, für die ihr eure hart erarbeiteten V-Bucks ausgeben könnt. Wir präsentieren euch einige Updates, die es euch ermöglichen, euren Charakter zu individualisieren und nahezu einzigartig zu gestalten.

Egal ob neue Gleiter, Emotes oder Waffen-Skins; Helden und Schurken aus beliebten Franchises, bekannte Celebrities oder originale Fortnite-Charaktere – ihr werdet zahllose Möglichkeiten haben, auf dem Battle-Royale-Schlachtfeld besonders aufzufallen. It’s your time to shine!

Wild und ungezügelt: Neue Signature Styles im Fornite Shop

Brandaktuell sind am 24. Mai ein paar neue Signature Styles im Fortnite Shop aufgeschlagen. Kein Erbarmen mit euren Gegnern könnt ihr jetzt in Gestalt der Amazone Gia für 1.600 V-Bucks oder mit der Assassine Bachii für 1.200 V-Bucks zeigen. Und wenn euch die Herausforderung nicht groß genug ist und ihr im wahrsten Sinne des Wortes mit einer Zielscheibe auf der Brust herumlaufen wollt, ist der Skin von Hit Man (1.500 V-Bucks) vielleicht etwas für euch.

Darüber hinaus könnt ihr eurem Charakter zur nötigen Schärfe verhelfen, indem ihr ihn mit der feurigen Scorched Slicer-Axt für 800 blaue V-Münzen ausstattet. Besonders wild wird’s, wenn ihr dazu eure Waffen mit den Tiger Prints im Tigerfell-Look färbt. Lediglich 300 V-Bucks müsst ihr dafür berappen. Mit den Emotes Pumpernickel (500 V-Bucks) und Raise The Roof (200 V-Bucks) habt ihr die Möglichkeit… nein, die Pflicht, eine heiße Sohle aufs Parkett zu nageln.

Insgesamt ist der Schub an neuen Items im Fortnite-Shop eher mau, was daran liegt, dass ab heute die neue Season startet. Hier könnt ihr euch als Magneto, in einer T-60 Powerrüstung aus dem Fallout-Franchise oder als buchstäbliches Erbsenhirn gegenseitig über die Map jagen. Der Shop offeriert euch weiterhin Angebote, dem Battle Royale oder Lego Fortnite in der Erscheinung von Billie Eilish, Formel-1-Star Lewis Hamilton oder den Teenage Mutant Ninja Turtles beizuwohnen.

Falls nichts Passendes für euch dabei ist, heißt es: Ruhe bewahren und dem Busfahrer danken. Spart eure V-Bucks auf und schaut am nächsten Tag nochmal rein. Morgen gibt es wieder ein paar Neuzugänge und Rückkehrer im Fortnite-Shop.