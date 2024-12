Helldivers 2: Geleaktes Crossover ist Realität geworden – Das gibts jetzt zu haben

Wie das im Leben so ist, sind die extra frischen und noch heißen Buletten besonders beliebt und so gehen Erinnerungen an die Glanzzeit von Helldivers 2 vor allem zu dessen Release im Februar 2024 zurück.

Das heißt aber natürlich nicht, dass ein bisschen Hitzezufuhr nicht doch einen neuen Schub an Relevanz zur Folge haben kann, wie das Spiel aktuell beweist. Ein Sieg bei den Game Awards gefolgt von einem bedeutungsvollen Update bringen den Ofen wieder zum Lodern. Als Sahnehäubchen setzt sich ein Crossover mit dem Shooter Killzone 2 obendrauf.

Helldivers 2: Neue Killzone-Cosmetics ab jetzt im Shop

Auf dem offiziellen Twitter-Profil zu Helldivers 2 verkündet das verantwortliche Team, dass ab sofort neue Items in Anlehnung an Killzone 2, einen Ego-Shooter für die PlayStation 3 aus dem Jahre 2009, verfügbar sind. Gegen die Zahlung von Super Credits erhaltet ihr während der ersten Phase der Aktion ein Rüstungsset, einen Waffen-Skin, ein Cape, ein Profilbanner und einen Titel.

https://twitter.com/HelldiversAlert/status/1869329427336999079

Nicht nur den ikonischen Look vom Cover des Retro-Games samt bedrohlicher Gasmaske könnt ihr mit den optischen Zusätzen nachahmen, auch das Symbol des Helghan-Imperiums, die Helghast Triade, dürft ihr auf eurem Rücken oder als Hintergrund zur Schau stellen. Behaltet allerdings die Uhr im Blick, während ihr darüber nachdenkt zuzuschnappen, denn der momentan getestete Rotations-Zyklus sieht vor, dass die Gegenstände innerhalb von fünf Tagen fürs Erste wieder verschwinden.

Helldivers 2: Details zu den Angeboten mit Killzone-Bezug

Folgende Cosmetics sind in der ersten Welle des Helldivers 2 x Killzone 2 Crossovers enthalten:

Rüstungsset „AC-1 Dutiful“ für 500 Super Credits

„AC-1 Dutiful“ für 500 Super Credits Waffe „StA-52 Assault Rifle“ für 615 Super Credits

„StA-52 Assault Rifle“ für 615 Super Credits Profilbanner „Strength in our Arms“ für 90 Super Credits

„Strength in our Arms“ für 90 Super Credits Cape „Strength in our Arms“ für 310 Super Credits

„Strength in our Arms“ für 310 Super Credits Titel „Assault Infantry“ für 150 Super Credits

Am 23. Dezember geht es dann in Runde Nummer zwei und es offenbaren sich weitere spezielle Killzone-Zusätze.

Spuren von Killzone 2 finden sich in Helldivers 2 jedoch nicht nur im Superstore. Entwicklungsstudio Arrowhead teasert zudem eine thematisch passende Belohnung für Spieler*innen an, die sich nach deren Erfolg im galaktischen Krieg richtet.

Um den zu bestehen, müsst ihr euch gegen die seit dem Update „Omen der Tyrannei“ zurückgekehrten Illuminierten zur Wehr setzen. Diese Herausforderung hat viele Fans zurück ins Spiel gebracht, was zusammen mit den kürzlich bei den Game Awards eingeheimsten Trophäen für einen runden Jahresabschluss bei Arrowhead sorgt.



Quellen: Twitter / HelldiversAlert, Steam / Helldivers 2