Spiele von Kojima Productions in 2024 von Schauspieler-Streik betroffen

In einem Tweet zum Jahresende wandte sich der populäre Spielemacher Hideo Kojima an seine Fans und gab einen Ausblick auf 2025 und die Zeit darüber hinaus. Dabei gab er auch eher unschöne Details zu zwei seiner Projekte Preis, die im vergangenen Jahr einen Dämpfer erfahren haben.

So wurde auch Kojima beeinflusst durch die Streiks der Schauspieler*innen-Vereinigung SAG-AFTRA, weshalb es zu Verzögerungen in der Produktion kam. Um einen heiß erwarteten Titel, der in diesem Jahr erscheinen soll, müssen sich Fans aber wohl keine Sorgen machen.

Hideo Kojima blickt auf ereignisreiches Jahr zurück

Das Jahr 2024 war für den Visionär geprägt von Death Stranding 2: On the Beach, auf dessen Entwicklung Kojima Productions einen starken Fokus gelegt hat – „der Release des zweiten Trailers, Musikproduktion, japanische Synchronisation“, zählt Hideo Kojima in seinem Tweet auf. Auch dieses Jahr wird sehr im Zeichen des Nachfolgers des komplexen Open World-Abenteuers aus dem Jahr 2019 stehen. Zudem soll eine Filmumsetzung mit der Produktionsgesellschaft A24 („Everything Everywhere All At Once“, „The Whale“, „Civil War“) zu Death Stranding auf den Weg gebracht werden, auch eine Ausstellung zu dem Spiel in Shibuya steht an.

Einen Rückschlag musste der Spielemacher jedoch für zwei seiner anderen Projekte hinnehmen. „Für OD mussten wir das Scanning und die Dreharbeiten wegen des Streiks von SAG-AFTRA unterbrechen.“ Das ambitionierte Game, das Kojima mit Regisseur Jordan Peele („Get Out“, „Nope“) produziert, soll ein völlig neuartiges Erlebnis zwischen Videospiel und Filmerfahrung werden. Auch das Casting für Physint, mit dem Kojima wieder zu seinen Stealth-Action-Wurzeln à la Metal Gear Solid zurückkehren will, wurde aufgrund des Streiks unterbrochen.

Da es für beide Spiele noch keinen offiziellen Release-Zeitraum gibt, ist unklar, wie sehr diese Verzögerungen sich im Projektplan auswirken. Sie könnten aber der Grund gewesen sein, warum es auf den Game Awards nichts Neues zu einem von Kojimas Spielen zu sehen gab. Death Stranding 2 scheint jedoch nicht beeinflusst gewesen zu sein, sodass die Entwicklung des Spiels noch voll im Plan steht und es wahrscheinlich 2025 erscheinen kann.

„Es war ein großartiges Jahr, das wie im Fluge verging“, schließt Kojima und dankt seinen Fans für ihre Unterstützung. „Habt ein großartiges neues Jahr.“ Was wir unter anderem in Death Stranding 2: On the Beach erwarten dürften, könnt ihr hier lesen.

