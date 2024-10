Horizon Forbidden West: Insider deutet große Enttäuschung beim Nachfolger an

Mit über 30 Millionen verkauften Exemplaren ist die Horizon-Reihe eines der Aushängeschilder von Sony auf der PS4 und PS5. Ein klassischer Nachfolger von Forbidden West wird möglicherweise trotzdem nicht so schnell erscheinen, wie ein wohlbekannter Insider verlauten lässt.

Während Fans demnächst mit dem Remastered von Horizon Zero Dawn noch einmal die Anfänge von Aloy erleben oder sich alternativ durch eine Lego-Interpretation kämpfen können, tritt Guerilla Games offenbar bei einer Fortsetzung auf die Bremse. Stattdessen soll der Fokus auf einem Online-Ableger liegen.

Horizon: Forbidden West – Online-Spiel statt Aloy-Fortsetzung

Dies gibt zumindest der in der Regel sehr gut informierte Bloomberg-Journalist Jason Schreier in einem Video-Podcast des YouTube-Kanals Spawn Wave zu Worte. Demnach sei Horizon Online, über welches in der Vergangenheit schon oft spekuliert wurde, das nächste große Projekt von Guerilla Games. Ein drittes Singleplayer-Spiel würde hingegen noch „in weiter Ferne liegen“, so Schreier weiter.

Zwar gibt es zu diesem kommenden Serienableger noch jede Menge Fragen, dennoch sollen viele Leute daran arbeiten. Schließlich sei „die Live-Service-Initiative von PlayStation kein Scherz“, wie der Journalist in der Gesprächsrunde betont. Und das trotz des riesigen Flops von Concord, der kurzerhand zur kompletten Abschaltung des Mehrspieler-Shooters führte.

Im Gegensatz zu The Last of Us Online, welches noch während der Entwicklung eingestampft wurde, würde Sony an einem Horizon Online weiterhin festhalten. Das wiederum hat natürlich Einfluss auf die Entwicklung eines dritten Aloy-Spiels, welches wohl vorerst noch einige Zeit auf sich warten lässt.

Was wissen wir schon über Horizon Online?

Viele Infos zu Horizon Online gibt es bislang allerdings nicht. Im Grunde existiert lediglich die offizielle Bestätigung, dass bei Guerilla Games an einem solchen Projekt gearbeitet wird. Von einem „stilisierten Look“ und dem Zusammenspiel mit Freund*innen war seinerzeit die Rede. Was damit genau gemeint ist, bleibt bisher unbeantwortet.

Vorstellbar wäre, dass sich Horizon Online an der Monster Hunter-Reihe orientiert und ihr zusammen auf Roboter-Dino-Jagd geht. Allerdings handelt es sich dabei um reine Spekulation, denn bislang gibt es schlichtweg keine Gameplay-Details.

Wann Horizon Online voraussichtlich das Licht der Welt erblickt, bleibt ebenfalls abzuwarten. Sollten aber Schreiers Informationen stimmen, dann muss auf ein drittes Aloy-Spiel sogar noch länger gewartet werden. Zum Glück wird aber immerhin eine andere Sony-Reihe klassisch fortgesetzt: Ghost of Yōtei wurde vor kurzem angekündigt.

