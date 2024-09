State of Play: Auf diese PS5-Spiele könnt ihr euch bis 2025 freuen

Über 20 Spiele für die PS5 und PS VR2 hat Sony im Rahmen der State of Play vom September 2024 präsentiert. Falls ihr die Show, die bei uns pünktlich zur Geisterstunde angefangen hat, verpasst habt, keine Sorge: Wir fassen für euch die wichtigsten Neuigkeiten zusammmen.

Die größte Ankündigung der State of Play: Ghost of Yōtei

An und für sich keine Überraschung, aber dann irgendwie doch: Die letzte Ankündigung der State of Play war zugleich die vermutlich größte. Ghost of Tsushima erhält einen Nachfolger, aber das zuständige Studio Sucker Punch geht dabei seinen eigenen Weg. Die Geschichte des Samurai Jin wird nämlich nicht fortgesetzt.

Stattdessen schlüpft ihr in Ghost of Yōtei in die Haut einer weiblichen Kämpferin mit dem Namen Atsu. Angesiedelt im Jahr 1603, also gut 300 Jahre nach den Ereignissen auf Tsushima, erkundet ihr dieses Mal die Region um den Berg Yōtei.

Dennoch lassen sich die optischen Stärken des Vorgängers wiedererkennen: Riesige Felder, ein Wind, der euch mehr oder weniger subtil den Weg weist, und kräftige Farben. Mehr Details will man erst in Zukunft verraten, unter anderem welche neuen Gameplay-Mechaniken es gibt, aber schon steht eines fest: Ghost of Yōtei erscheint 2025 für die PS5.

Astro Bot

Sonys aktuell größter Erfolg erhält im Herbst noch einen kostenlosen Inhaltsnachschub: Astro Bot ist gemeint. Der knuffige 3D-Plattformer erfreut sich großer Beliebtheit, weshalb Team Asobi an einem Gratis-DLC arbeitet.

Dieser wird Astro Bot um fünf Online-Speedrun-Level und zehn neue Bots erweitern. Mit dabei? Die tapferen Kämpfer für die Freiheit aus Helldivers 2 und noch ein paar andere bekannte Gesichter.

Hell is Us

Von Nacon und Rogue Factor kommt mit Hell is Us ein düsteres Action-Adventure: Das bereits seit etwas längerer Zeit angekündigte Spiel hat im Rahmen der State of Play einen neuen Trailer erhalten. Zu sehen gibt es nicht nur atmosphärische Bilder, sondern auch jede Menge Kämpfe – die soulslike-typisch im Nahkampf stattfinden.

Erscheinen soll der Titel voraussichtlich 2025 für den PC, die PS5 und Xbox Series X|S. Einen genauen Termin gibt es allerdings noch nicht.

The Midnight Walk

Ein Spiel, dessen Welt zuvor komplett in Ton angefertig wurde? Das erlebt man nicht alle Tage, aber ist das Ziel von The Midnight Walk vom Studio MoonHood. Hinter den Namen verbergen sich Entwickler*innen, die zuvor unter anderem an Fe und Lost in Random gearbeitet haben.

Als Spieler*in übernehmt ihr gemäß des State of Play-Trailers die Rolle von Potboy und durchstreift eine düstere wie geheimnisvolle Welt, die sowohl Gefahren als auch Freundschaften bietet. Das Besondere ist dabei ist der abgefahrene Stil, der ein Stück weit an Filme von Tim Burton erinnert, und, dass tatsächlich alles in Ton festgehalten wurde.

Erscheinen wird The Midnight Walk voraussichtlich 2025 für den PC und die PlayStation 5. Optional wird außerdem die Virtual Reality unterstützt.

ArcheAge Chronicles

ArcheAge sollte einst der große neue Stern am MMORPG-Himmel werden, aber ist schnell verglüht. Nun soll der Nachfolger ArcheAge Chronicles es richten und das Team verspricht jede Menge. So ist von einer großen offenen Welt, einem dynamischen Kampfsystem und einer „spielergesteuerten Wirtschaft“ die Sprache.

Die Entwickler*innen wollen laut eigener Aussage die „fesselnden Elemente eines MMOs mit dem dynamischen Gameplay eines Online-Action-RPGs“ verbinden. Ob das klappt? Das wird sich voraussichtlich 2025 bewahrheiten: Dann soll ArcheAge Chronicles für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Palworld

Seit wenigen Tagen schwebt über Pocket Pair die Klage seitens Nintendo und der The Pokémon Company, dennoch hält das Team an den eigenen Plänen fest. Ab sofort könnt ihr deshalb Palworld auch auf der PS5 im Early Access erleben.

Lunar Remastered Collection

In den 90er-Jahren war Lunar eine recht erfolgreiche Rollenspiel-Reihe aus Japan, die aber nie den Sprung in die Moderne geschafft hat. Macht aber nichts, denn Nostalgiker dürfen sich jetzt über eine Neuauflage freuen, die die ersten beiden Serienableger umfasst.

Im Frühjahr 2025 soll die Lunar Remastered Collection für PC, PS4, PS5, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.Für die moderne Version wird eine Widescreen-Unterstützung, eine neue englische Sprachausgabe, eine verbesserte Optik und noch ein wenig mehr versprochen.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Tribute Games hat mit den pizzakonsumierenden Mutanten-Schildkröten auch zwei jahre nach Release noch nicht fertig. Stattdessen gibt es ab sofort für Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge einen neuen DLC: Mit Radical Reptiles finden Mondo Gecko und Mona Lisa als spielbare Charaktere ihren Weg ins Spiel.

Neben der kostenpflichtigen Erweiterung gibt es außerdem ein Gratis-Update. Das umfasst einen Remix-Soundtrack des Spiels, den ihr euch ab sofort anhören könnt.

Alan Wake 2

Nachdem der erste DLC für Alan Wake 2 sehr abgefahren wird, soll in der kommenden Lake House-Erweiterung der Horrorfaktor hochgedreht werden. Viele Details gibt es noch nicht, aber das Wichtigste steht fest: Im Oktober wird Alan Wake 2: The Lake House für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Hitman: World of Assassination

Den aktuellen und noch für einige Jahre lebhaften Hitman-Ableger zieht es im Dezember in die Virtuelle Realität: Io Interactive hat die PS VR2-Version von Hitman: World of Assassination angekündigt. Die umfasst das komplette Spiel, welches technisch wie spielerisch an die neue Plattform angepasst wurde.

Zudem gibt es noch eine Besonderheit: Falls ihr das Hitman-Spiel bereits auf der PS5 besitzt, könnt ihr das VR-Upgrade für zehn Euro erwerben. Andernfalls wird etwas mehr Geld fällig.

Fear the Spotlight

Inspiriert von Horror-Spielen der 90er-Jahre erscheint am 22. Oktober für PC, PS5, PS4, Xbox One und Nintendo Switch Fear the Spotlight. Es ist das Debütspiel des erst vor wenigen Monaten gegründeten Publisherlabels Blumhouse Games und soll euch optisch in die Welt der ersten PlayStation zurückholen.

Die Entwickler*innen von Cozy Game Pals versprechen eine düstere Atmosphäre, die ohne Jumpscares auskommt. Erzählt wird eine Teenager-Geschichte, bei der ihr nach und nach mehr über die Wahrheit hinter einem feurigen Erlebnis erfahrt.

Towers of Aghasba

Eine Fantasy-Welt, die ihr bebaut und nach euren Wünschen gestaltet? Das soll Towers of Aghasba liefern, in dem ihr nach vielen Jahren zurück auf die Insel-Welt kehrt. Nun heißt es das einst so blühende Reich wieder aufpäppeln, sich um die Tier- und Pflanzenwelt zu kümmern und einiges mehr.

Wem es grundsätzlich in den Fingern juckt, darf ab November auf dem PC und der PS5 loslegen. Allerdings erscheint Towers of Aghasba vorerst nur im Early Access.

Dynasty Warriors Origins

Mit Origins hüpft die Dynasty Warriors-Reihe in ihr nächstes Kapitel, wobei sich am grundsätzlichen Spielprinzip gar nicht so viel ändert: Ihr kämpft mehr oder weniger alleine gegen hunderte, gar tausende von Feinden – natürlich alles vollkommen übertrieben und spektakulär inszeniert.

Trotzdem verspricht Omega Force, dass Dynasty Warriors Origins das bislang intensivste Kampfsystem der Reihe bieten wird. Außerdem ist von einer epischen Geschichte die Rede. Ob der Titel das tatsächlich halten kann, wird sich am 17. Januar 2025 auf dem PC, der PS5 und Xbox Series X|S bewahrheiten.

Soul Reaver 1 & 2 Remastered

Gerüchte gab es schon seit einiger Zeit, aber erst jetzt hat es sich bestätigt: Eine der bestgeschriebenen Videospielwelten aller Zeiten kehrt zurück: Soul Reaver 1 und Soul Reaver 2 erhalten eine Neuauflage. Die Remastered-Version erscheint sogar schon am 10. Dezember, und zwar nicht für die PS5. Auch die PS4, Xbox One, Xbox Series X|S und der PC werden bedient.

Optisch holt Aspyr, ähnlich wie zuletzt bei Tomb Raider 1 bis 3, die Spiele in die Moderne, ohne ein komplettes Remake anzustreben. Dennoch kann sich die Optik sehen lassen. Die höheraufgelösten Texturen und die verbesserten Licht- und Schatteneffekte sind auf jeden Fall sofort zu bemerken. Blood Omen 1 und 2 sowie Defiance sind übrigens nicht Teil des Paketen – eventuell erhalten sie aber auch noch in naher Zukunft ein Remastered.

Horizon Zero Dawn Remastered

Kommen wir zu einer ulkigen Neuauflage: Das erst 2017 veröffentlichte Horizon Zero Dawn erhält ein Remastered, wie im Vorfeld schon monatelang spekuliert wurde.

Aloys erstes Abenteuer wird optisch ein wenig verbessert, sprich auf das Niveau des Nachfolgers gebracht, bleibt aber inhaltlich wie spielerisch gleich. Immerhin wurden die Dialoge zum Teil neu aufgenommen und mit besseren Mocap-Animationen versehen. Wirklich neue Inhalte, wie es etwa beim Remastered für The Last of Us Part 2 der Fall war, gibt es nicht.

Das Upgrade auf der PS5 und dem PC kostet euch übrigens, sofern ihr bereits das Original besitzt, nur 9,99 Euro und erscheint am 31. Oktober 2024. Ob das aber wirklich notwendig ist, sei einmal dahingestellt.

LEGO: Horizon Adventures

Wollt ihr hingegen tatsächlich mehr oder weniger das erste Horizon Zero Dawn auf andere Art und Weise erleben, dann solltet ihr lieber einen Blick auf die LEGO-Variante werfen. Mit LEGO: Horizon Adventures erscheint am 14. November für den PC, die PS5 und Nintendo Switch die Klötzchenumsetzung von Aloy.

Das Ganze ist natürlich kein 1:1-Remake, sondern liefert eine gekürzte und mit dem typischen Humor des LEGO-Franchise versehene Geschichte aus dem Horizon-Universum. Die könnt ihr sogar zu zweit im Koop-Modus erleben, um zusammen Spaß zu haben.

Dragon Age: The Veilguard

Der Ankündigungstrailer und die ersten Informationen versäuerten etwas den Boden von Dragon Age: The Veilguard. Zuletzt sorgte Bioware aber wieder für positive Schlagzeilen, unter anderem weil die Berichte aus dem ersten Angespielt deutlich optimistischer waren, als viele vermutet haben.

Der jüngste Trailer hingegen ist wieder so eine schwierige Sache. Der jüngste Trailer zeigt einen Ausschnitt aus der Story, wobei es nur bedingt zu Spoilern kommt.

Im Fokus steht nämlich der Kampf gegen einen Drachen, bei dem Bioware ein wenig mehr vom deutlich actionlastigeren Kampfsystem offenbart. Während das grundsätzlich nicht ganz so übel aussieht, ist das immer mal wieder eingeblendete Interface ein anderes Thema. Aber seht einfach selbst.

Fantasian: Neo Dimension

Das vom Final Fantasy-Schöpfer Hironobu Sakaguchi erdachte Fantasian: Neo Dimension wird nach langer Zeit die Fesseln von Apple Arcade lösen. Am 5. Dezember erscheint das JRPG auch für PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und den PC.

Im Rahmen der gamescom konnten wir bereits einen Blick auf die angepasste Version des Rollenspiels werfen. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Angespielt-Bericht zu Fantasian: Neo Dimension.

Metro Awakening VR

Obwohl Metro Exodus bereits satte fünf Jahre auf dem Buckel hat, gibt es bislang noch keine Infos zu einer waschechten Fortsetzung. Dennoch dürfen Fans des Szenarios demnächst die Gasmaske ein weiteres Mal überstülpen: In Metro Awakening VR geht es dem Namen gerecht in die Virtuelle Realität.

Das Prequel zu Metro 2033 erzählt die Geschichte des Doktors Serdar, der im Laufe der Zeit zur mysteriösen Figur Khan wird. Metro Awakening VR soll die typischen Stärken der Reihe abbilden und erscheint am 7. November für Steam VR, PS VR2 und Quest 2 und 3.

Monster Hunter Wilds

Darauf haben Fans lange gewartet: Endlich gibt es einen Releasetermin für Monster Hunter Wilds. Mit einem neuen Trailer gewährt Capcom nämlich nicht nur abermals einen Blick auf den kommenden Serienableger, sondern legt auch endlich das Erscheinungsdatum fest. Interessierte Spieler*innen können also schon jetzt mit den Urlaubsplanungen beginnen.

Sofern nichts mehr auf den letzten Metern schief geht, erscheint Monster Hunter Wilds am 28. Februar 2025 für den PC, die PS5 und Xbox Series X|S. Zur Auswahl stehen eine Standard-Version, eine Deluxe-Version mit kosmetischen Extras und eine Premium Deluxe-Version, die noch mehr rein optische DLCs beinhaltet.

Sonic x Shadow Generations

Was wäre eine State of Play kurz vor der Tokyo Game Show ohne Trailer zum kommenden Sonic-Spiel? Richtig, deshalb nutzte Sega die Gelegenheit und zeigte neues Material aus Sonic x Shadow Generations. Das Remastered und inhaltlich um den dunklen Igel erweiterte Paket erscheint bekanntlich am 25. Oktober und unterstützt auf der PS5 den DualSense-Controller.

So hört ihr etwa aus dem Lautsprecher jedes Mal den bekannten Ring-Sound oder bekommt in den Shadow-Leveln mehr Vibration zu spüren. Außerdem gibt es ab dem 12. Dezember ein Movie-Pack mit speziellen Leveln basierend auf dem dritten Sonic-Film – inklusive Keanu Reeves als Synchronstimme.

Zudem nutzte Sony die State of Play, um noch einmal auf den nahenden Release der PS5 Pro hinzuweisen. Schließlich könnt ihr auch alle vorgestellten Spiele zukünftig auf der verbesserten Konsole zocken. Aber davon ab: Wie hat euch die PlayStation-Show gefallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Quelle: YouTube / PlayStation, Sonic the Hedgehog, Monster Hunter, Blumhouse Games, metrovideogame, Square Enix, Dragon Age, Aspyr, Koei Tecmo America, Dreamlit Games, Remedy Entertainment, GungHo, Hitman, MoonHood, ArcheAge Chronicles