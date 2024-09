Palworld: Auf Nintendos Klage folgt jetzt die Kampfansage

Nach Monaten der Ungewissheit setzt Nintendo dieser Tage zum ersten richtigen Schlag im – von aufmerksamen Beobachtern ohnehin als unvermeidlich gesehenen – Rechtsstreit mit Palworld-Entwickler Pocketpair an.

Doch dieser hält nicht still, ganz im Gegenteil: Mit einem Statement wehrt man sich nun auch auf Seiten der Entwicklerinnen und Entwickler, deren zu Beginn des Jahres gehypter Survival-Titel im Look der populären Pokémon ein Dorn im Auge des Mario-Konzerns ist.

Palworld: Nintendo entfacht Rechtsstreit mit Pocketpair…

Wie die meisten von euch wohl mitbekommen haben dürften, ging das „Pokémon mit Waffen“, wie Palworld rund um seinen Release vielerseits bezeichnet wurde, zu Beginn des Jahres förmlich durch die Decke. Spielerinnen und Spieler versanken tief in der Taschenmonster-Alternative – und Entwicklerstudio Pocketpair verdiente sich eine goldene Nase. Doch wie lange darf ein solcher Erfolg anhalten, sind die Parallelen zu den von Nintendo und GameFreak geschaffenen Geschöpfe doch unverkennbar?

Dies fragten sich nicht nur Branchenbeobachter oder der ehemalige Chef der Rechtsabteilung von Pokémon, sondern auch Fans des Titels gleichermaßen. Nach Monaten der Ungewissheit nun die Antwort: Nintendo und die Pokémon-Company haben eine Klage wegen des Verstoßes gegen das Patentrecht gegen Pocketpair eingereicht.

So wolle man ein Unterlassungsurteil oder eine einstweilige Verfügung gegen Pocketpair sowie eine Kompensation für die entstandenen Schäden erwirken. Palworld verstoße in mehreren Fällen gegen das Patentrecht und Nintendo erklärt, dass man auch weiterhin „notwendige Schritte gegen jegliche Verstöße gegen seine Markenrechte einleiten“ wolle, „um das geistige Eigentum zu schützen, an dessen Aufbau es über die Jahre hart gearbeitet hat“, wie es in einem Statement heißt.

Warum man sich seitens der Pokémon-Schöpfer so lange dafür Zeit ließ, verriet Nintendo derweil den Kollegen von Game File ganz konkret. Tatsächlich liegen zwischen dem Release von Palworld, der bereits im Januar des aktuellen Kalenderjahres erfolgte, und der Klage gute acht Monate. So habe man zunächst eine „eingehende Untersuchung der Inhalte, die das Subjekt dieser Klage sind“ vorgenommen. Weitere Äußerungen seitens Nintendo gibt es diesbezüglich nicht.

…doch der Entwickler hält dagegen

Was dies jetzt für Fans von Palworld bedeutet? Erst einmal keinen großen Unterschied, denn der Survival-Spaß kann weiterhin wie gewohnt nach Herzenslaune gedaddelt werden. Dennoch sah sich Pocketpair dazu genötigt, ebenfalls ein Statement bezüglich der heißen Thematik zu veröffentlichen. Auch in jenem findet sich kein Wort zum Ende ihres Spieles, sondern das Gegenteil ist der Fall.

So würde Pocketpair auch weiterhin alles daran setzen, Palworld zu verbessern. Darüber hinaus sei es bedauerlich, dass man sich studiointern nun dazu gezwungen sehe, massig Zeit und Energie für etwas aufwenden zu müssen, was nichts mit der Entwicklung ihres beliebten Spiels zu tun habe. Man hätte bei der Entwicklung Palworlds stets den Spaß in den Vordergrund gestellt und keine Ahnung, gegen welche Patente man verstoßen haben soll. Darüber in Kenntnis gesetzt worden sei Pocketpair von Nintendo ebenfalls nicht.

Auch sonst läuft Palworld aber wie es aussieht erst einmal ganz gewohnt weiter, immerhin wird der Titel auf der Tokyo Game Show, die in der letzten Septemberwoche abgehalten wird, für die PS5 gelistet. Damit dürfte auch die erwartete Ankündigung für Sonys Spielekonsole nicht mehr lange auf sich warten lassen. Schon zuvor kündigte man seitens Sony an, künftig mit Pocketpair an gemeinsamen Palworld-Projekten zu arbeiten.

Quellen: Nintendo, Game File