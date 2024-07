Kikis kleiner Lieferservice als Spiel? Neues Cozy Game inspiriert von Ghibli

Wenn ihr mit den Filmen von Studio Ghibli vertraut seid, wird die Beschreibung von Mika and the Witch’s Mountain in eurem Hirn wahrscheinlich direkt die Assoziation mit dem Streifen Kikis kleiner Lieferservice herstellen.

In dem bevorstehenden Cozy Game schwingt ihr euch nämlich auf euren Hexenbesen, um Botengänge zu vollführen. Dabei navigiert ihr euch durch die zauberhafte Spielwelt und garantiert für die Zufriedenheit eurer Kund*innen.

Mika and the Witch’s Mountain: Magischer Postservice auf einem fliegenden Besen

Als Mika übernehmt ihr die Rolle einer jungen Hexe, die im Zuge ihrer Lehre die Reise zur Insel Mont Gaun auf sich nimmt, um dort neue Erfahrungen zu sammeln. Statt sich mit Magie und Zaubersprüchen durchzuschlagen, soll sie aus eigener Kraft den Gipfel des dort befindlichen Berges erreichen. Dafür steht ihr ein fliegender Besen zur Verfügung, der allerdings noch ein paar Upgrades vertragen könnte, bevor er sie auf die Höhe ihres Ziels heben kann.

Aber kein Problem, ein bisschen harte Arbeit wird schon das nötige Gehalt für ein besseres Gefährt in die Tasche spülen. Und das örtliche Postamt sucht passenderweise noch Unterstützung bei der Auslieferung von Paketen. Luftströme tragen euch über die Insel und führen euch zu Orten, an denen ihr Geheimnisse wie versteckte Items entdecken könnt. Auf eurer Route müsst ihr gut auf die Ware aufpassen, damit sich die Charaktere, welche ihr bei der Übergabe kennenlernt, über unbeschädigte Bestellungen freuen können.

Auf Kickstarter konnte Mika and the Witch’s Mountain bereits richtig abräumen: Eigentlich betrug die Zielsumme nur 40.000 Euro, jedoch fluteten im Endeffekt Spenden von über 1,3 Millionen Euro die Kampagne. Wer die Entwicklung mitverfolgt und vielleicht sogar unterstützt hat, darf nun in Kürze endlich zugreifen, sobald das Cozy Game am 21. August auf Steam und für die Nintendo Switch erscheint. Wartet ihr allerdings auf eine Version für die PlayStation oder Xbox, muss erst noch etwas mehr Zeit ins Land gehen.

