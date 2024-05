Kingdom Hearts feiert Steam-Debüt: Umfassende Spiele-Sammlungen demnächst verfügbar

Als ursprüngliches PlayStation-Original blieb Kingdom Hearts PC-Spielern eine ganze Weile lang verwehrt. Noch düsterer sah es bisher für reine Steam-Nutzer aus, welche das Final Fantasy-Spin-Off auf der Plattform ihres Vertrauens bisher noch gar nicht zu Gesicht bekamen.

Das soll sich, wie Publisher Square Enix angekündigt hat, aber demnächst ändern: Einige Spiele der Reihe dürfen in wenigen Wochen auch in den Bibliotheken von Valve-Kunden auftauchen. Mit in die Einkaufstüte wandert bei einem der Angebote auch ein exklusives Goodie.

Kingdom Hearts wandert in den Steam-Store: Dreimal vorgepackt und einmal zusammengeschnürt

Man nehme Final Fantasy und Disney, schmeißt beides in einen Topf und heraus kommt Kingdom Hearts. So lautet das Erfolgsrezept hinter der skurrilen, aber beliebten Videospiel-Serie, die seit 2002 unaufhaltsam Nachschlag in Form von neuen Titeln liefert. Während Fans noch auf die nächste Veröffentlichung warten, bastelt Square Enix im Hintergrund an seiner Steam-Aufstellung: Drei Spielesammlungen aus dem Kingdom Hearts-Franchise sollen in Kürze auch auf dem Marktplatz für PC-Spieler angeboten werden.

In Paket eins sind unter der Bezeichnung folgende Games mit überarbeiteten Texturen enthalten:

Kingdom Hearts Final Mix





Kingdom Hearts 2 Final Mix

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix



Das zweite Bündel namens umfasst drei weitere Spiele:

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep -A fragmentary passage-

Kingdom Hearts X Back Cover (Film)

Dann wäre das noch Kollektion Nummer drei, welche das exklusive Schlüsselschwert Dead of Night und diese Produkte beinhaltet:

Für die stärkste Dosis Kingdom Hearts auf Steam gibt es zu kaufen, wodurch alle genannten Spiele inklusive der zusätzlichen Waffe gleichzeitig in den eigenen Besitz wandern. Kreditkarten oder andere zulässige Zahlungsarten können ab dem 13. Juni 2024 genutzt werden, um über Steam unter die Kingdom Hearts Fans zu gehen. Schon jetzt gelingt der gleiche Trick mithilfe des Epic Games Stores, auf der PS4, der Xbox One und der Nintendo Switch (über Cloud-Streaming).

Mit Blick auf die bisherigen Preise kann angenommen werden, dass auch Steam vermutlich Zahlungen zwischen 50 und 60 Euro pro Paket, beziehungsweise 90 Euro für die komplette Sammlung, einkassieren will. Die Erschließung der neuen Plattform ist übrigens nicht die einzige Neuigkeit, die .