Kugeln ausweichen wie Neo & mehr – Call of Duty: Modern Warfare 3 bringt 15 frische Mini-Games ins Spiel

Wem die üblichen Spiel-Modi in Call of Duty: Modern Warfare 3 einige Monate seit dem Release bereits langweilig geworden sind, der darf sich jetzt freuen: Gleich 15 frische Minispiele sollen künftig für mehr Abwechslung sorgen.

Mit Season 5 stehen brandneue Inhalte für Modern Warfare 3, Warzone und Warzone Mobile vor der Tür – darunter auch die Mini-Games, die ihr selbstredend mit euren Freunden und Teamkameraden auf ihren Spielspaß prüfen dürft.

Call of Duty: Modern Warfare 3 – Das sind die 15 neuen Minispiele in Season 5

Die zahlreichen neuen Minispiele sollen im Rahmen des neuen Call of Duty Warrior-Modus enthalten sein, in dem drei Zweierteams in einer Art Spießrutenlauf gegeneinander antreten. Das erste Team, welches fünf Runden für sich entscheiden kann, erringt auch den Sieg im ganzen Match. Die kurzweiligen Games dauern zwischen 30 und 90 Sekunden an – je nach Minispiel habt ihr dabei Zugriff auf verschiedene Waffenarsenale. Auf euer Ingame-Leben solltet ihr allerdings gut Acht geben, denn einen Respawn gibt es nicht.

Eine vollständige Auflistung (via GameSpot) aller 15 Neuzugänge haben wir im weiteren Verlauf für euch – zu den Highlights zählt aber mit Sicherheit Bullet Time, ein Modus, bei dem ihr ganz im Stil von Neo aus den Matrix-Filmen in Zeitlupe gegnerischen Kugeln ausweichen müsst, während ihr selbst in Slow Motion Schüsse abfeuert. Auch der Nicht Schießen-Modus klingt spaßig, ebenso wie Beat Up the Car!, wo es darum geht, mit eurem Mitspielern und einem Vorschlaghammer bewaffnet Fahrzeuge in ihre Einzelteile zu zerlegen.

Beat Up the Car!

Rundenzeit: 60 Sekunden

Jedes Team startet mit Vorschlaghämmern und einem Fahrzeug. Das erste Team, das sein Auto zerstört, gewinnt.

Breacher Ball!

Rundenzeit: 60 Sekunden

Alle Operatoren verfügen über unbegrenzte Breacher-Drohnen als einzige Bewaffnung. Überlebt, um zu gewinnen.

Bullet Time!

Rundenzeit: 60 Sekunden

Testet eure Reflexe gegen Waffen mit extrem niedriger Geschwindigkeit, mit denen ihr dem feindlichen Feuer besser ausweichen könnt. Überlebt, um zu gewinnen.

Shoot!

Rundenzeit: 30 Sekunden

Ihr spawnt in einem Kreis mit jedem Operator, der die mächtige TYR-Handfeuerwaffe trägt. Zieht schnell und überlebt, um zu gewinnen.

Don’t Shoot!

Rundenzeit: 60 Sekunden

In dieser Variante spawnen alle in einem Kreis mit der TYR-Handfeuerwaffe. Jeder der schießt, stirbt jedoch auf der Stelle. Überlebt, um zu gewinnen.

Drone Wars!

Rundenzeit: 60 Sekunden

Alle Operatoren spawnen mit Stormendern und Bombendrohnen. Überlebt, um zu gewinnen.

Fragged!

Rundenzeit: 60 Sekunden

In diesem Minispiel stehen allen Operators eine unbegrenzte Anzahl von Splittergranaten zur Verfügung.

The Hunt!

Rundenzeit: 60 Sekunden

Die Operator werden die Rolle eines Jägers oder eines Gejagten zugewiesen. Die Jäger müssen die Gejagten eliminieren, die keine Waffen haben, um sich zu wehren.

Knives!

Rundenzeit: 60 Sekunden

Operatoren spawnen nur mit Messern. Überlebt, um zu gewinnen.

„Meta“-Loadout!

Rundenzeit: 60 Sekunden

Gebt euer Bestes in dieser ironischen Betrachtung des Meta-Games, bei dem sich Operator mit schlecht optimierten Ausrüstungen messen müssen. Überlebt, um zu gewinnen

Miniguns for Everyone!

Rundenzeit: 60 Sekunden

Bereitet euch auf einen brutalen Kampf vor, denn jeder Operator erhält einen Juggernaut-Anzug und eine Minigun. Überlebt, um zu gewinnen.

Last Ninja Standing!

Rundenzeit: 60 Sekunden

Die Operator kämpfen nur mit Wurfsternen und profitieren dabei von erhöhter Bewegungsgeschwindigkeit und Sprunghöhe. Überlebt, um zu gewinnen.

Revive!

Rundenzeit: 60 Sekunden

Jedes Team spawnt mit einem leblosen Operator. Das erste Team, das seinen gefallenen Kameraden findet und wiederbelebt, gewinnt.

Shocking!

Rundenzeit: 90 Sekunden

Ertragt den Schmerz. In diesem Minispiel müssen alle Operator unter der permanenten Wirkung eines Shock Sticks kämpfen.

Turret Time!

Rundenzeit: 90 Sekunden

Alle Operator werden mit Stormenders und einem ferngesteuerten Geschützturm ausgestattet. Überlebt, um zu gewinnen.

Während ihr also erst einmal in den Genuss von frischem Content für Modern Warfare 3 kommt, darunter auch ein cooler WWE-Modus mit dem Namen Slam Deathmatch, sind Entwickler wie Fans schon einen Schritt weiter. Letztere sorgen sich um die hohen Speicherplatzanforderungen des kommenden Call of Duty Black Ops 6 – doch die Entwickler schaffen Klarheit.

Quellen: PlayStation Blog, Activision / Call of Duty via GameSpot