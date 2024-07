Timeline von The Legend of Zelda – Wo ordnet sich Echoes of Wisdom ein?

Noch genau zwei Monate dauert es, bis sich Fans von The Legend of Zelda in ein brandneues Abenteuer stürzen dürfen. Quasi aus dem Nichts hatte Nintendo im Juni den neuesten Ableger Echoes of Wisdom angekündigt.

Die titelgebende Prinzessin als spielbare Protagonistin, die Grafik im Stil des Link’s Awakening-Remakes und die Spielmechanik, mit einem Zauberstab hilfreiche Abbilder von Gegenständen und Gegnern herzustellen – das alles kam bei der Fan-Gemeinschaft relativ gut an. Doch wie platziert sich Echoes of Wisdom im Kontext des Zelda-Kosmos?

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Wo liegt das Spiel auf dem Zeitstrahl?

Aus einer Einstellung des großzügigen Trailers, in der Zelda von einer Insel im See über das Reich Hyrule und in Richtung des Schlosses blickt, lassen sich schon mehrere Rückschlüsse daraus ziehen, dass wir es mit der Spielwelt aus A Link to the Past zu tun haben werden. Die Parallelen zur Map des SNES-Klassikers sind einfach zu deutlich.

Ebenso stellt sich für viele Fans jedoch die Frage, in welcher Timeline das Spiel angesiedelt sein wird. Spätestens nach dem Release von The Wind Waker im Jahr 2002 hatten Spieler*innen jedoch darüber spekuliert, wie die Zelda-Spiele zeitlich zusammenhängen, sodass Nintendo irgendwann eine offizielle Zeitachse veröffentlichte. Diese beginnt mit Skyward Sword und The Minish Cap und spaltet sich nach dem Ende von Ocarina of Time in drei Zweige auf – in einer Zeitachse ist Link besiegt worden, in der zweiten wird Ganondorf hingerichtet, in der dritten wird er gebannt.

Die Zeitlinien sind dennoch etwas mysteriös und ungenau und selbst Nintendo scheint sich nicht penibel genau daran halten zu wollen. Fest steht beispielsweise, dass sowohl in der zweiten (Twilight Princess) als auch in der dritten (The Wind Waker) Achse Ganondorf wieder auftauchen wird. Was jedoch ist nun mit Echoes of Wisdom?

Zwei Zora-Völker im gleichen Spiel gab es erst einmal

Die Tatsache, dass wir hier das Hyrule aus A Link to the Past (und auch aus A Link between Worlds) sehen, könnte ein Hinweis darauf sein, dass wir uns in der ersten Zeitachse befinden, in der wir den Link spielen, der ein Nachfahre des Helden der Zeit aus Ocarina of Time ist. Einen entscheidenden Hinweis darauf geben uns auch die Zoras. Von diesen Wasserwesen gibt es in der Zelda-Welt zwei Versionen – die freundlichen See-Zoras (wie Ruto aus Ocarina of Time oder Sidon aus Breath of the Wild) und die deutlich garstigeren Fluss-Zoras, die im ersten Legend of Zelda-Spiel, aber auch in A Link to the Past als Gegner gezeigt wurden.

Zusammen in einem Spiel tauchten diese beiden Spezies nur einmal auf, wenn auch im Reich Labrynna – und zwar in Orcacle of Ages. Dieses Game Boy Color-Abenteuer trägt sich nach A Link to the Past auf der ersten Zeitachse zu. Im Trailer zu Echoes of Wisdom sehen wir in einer Szene wieder beide Zora-Völker, anscheinend in einer Art Verhandlung oder friedlichen Zusammenkunft. Es könnte also ein weiterer Hinweis auf die erste Zeitachse sein. Welche Hinweise hingegen auf die Map aus dem Super Nintendo-Spiel in Echoes of Wisdom deuten, könnt ihr hier entdecken.

Quellen: Hyrule Historia, Zelda Wiki