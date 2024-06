Leidet ihr in Elden Ring unter Performance-Problemen, könnte eine Software die fast jeder nutzt die Ursache sein

Elden Ring kam schon zu seinem Release im Jahre 2022 mit nicht gerade geringen Anforderungen an eure Hardware. Viele Begeisterte verzweifelten an den Performance-Problemen, ehe einige Patches für ein smoothes Gameplay sorgen konnten.

Doch noch immer gibt es die eine oder andere Baustelle – wie auch Spielende des jüngst erschienenen Shadow of the Erdtree-DLC am eigenen Leib erfahren haben dürften. Denn dieser wurde mitunter für seine schwache Performance kritisiert – die womöglich aber gar nicht dem Spiel selbst geschuldet ist.

Elden Ring: Performance-Probleme ade – Diese Software trägt womöglich Schuld an der schwachen Leistung

Viel eher ist die Ursache für die durchwachsene bis schwache Performance, die nicht wenige PC-Spieler*innen mit dem Release des Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree heimsucht, womöglich auf die jeweilige externe Maus-Software, die im Hintergrund läuft, zurückzuführen. Dies teilt man nun auf dem offiziellen Support-Account FromSoftwares über Twitter mit:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung



„In der PC-Version von Elden Ring ist die Framerate womöglich nicht stabil, wenn während des Spiels eine App zur Maussteuerung läuft“, wie es im obigen Post heißt. Und: „In diesem Fall solltet ihr versuchen, das Spiel nach dem Beenden dieser App zu spielen“, so weiter.

Auch Automaton berichtet von dem möglichen Zusammenhang zwischen Problemen bei der Framerate und der Software zur Steuerung der Maus. Die Lösung habe FromSoftware wohl aus Berichten von Spielerinnen und Spielern aufgegriffen, die sie mit der Community über die sozialen Netzwerke geteilt hatten.

Auf Twitter, Reddit und Co. berichten Nutzende derweil davon, dass das Deaktivieren der Maus-Software das Problem tatsächlich behoben habe. Abseits der kritisierten Performance-Schwachstellen ist der Elden Ring-DLC allerdings ein echtes Brett – vor allem was den Schwierigkeitsgrad anbelangt, an dem die Entwickler im Nachgang noch einmal etwas schrauben mussten. Was wir von Shadow of the Erdtree halten, verraten wir im Test.

Quellen: Twitter / @fromsoftware_sp, Automaton