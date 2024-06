Let Me Solo Her wird Let Me Solo Him: Der bekannteste Elden Ring-Spieler hat mit dem DLC einen neuen Erzfeind

Als Elden Ring im Jahre 2022 die Welt der Videospiele für immer veränderte, erlangte nicht nur das Spiel selbst internationale Popularität: Ein Spieler, der sich einer der wohl schwersten Bossbegegnungen, die ein FromSoftware-Titel je zu bieten hatte, todesmutig und am laufenden Band in den Weg stellte, betrat ebenfalls die große Bühne.

Die Rede ist natürlich von keinem Geringeren als Let Me Solo Her. Jener half eine ganze Zeit lang scheiternden Spielerinnen und Spielern, denen die mächtige Malenia das Leben schwer machte, Nun, mit dem Shadow of the Erdtree-DLC, scheint der legendäre Let Me Solo Her eine neue Bestimmung gefunden zu haben.

Elden Ring: In Shadow of the Erdtree hat es Let Me Solo Her auf ein neues Ziel abgesehen

Spieler*innen, die in Elden Ring nicht an Malenia vorbeikamen, sich aber dazu durchringen konnten, die Mehrspieler-Beschwörung zu nutzen, hatten reihenweise Glück: Trat ihnen zufällig Let Me Solo Her bei, so bezwang dieser Miquellas Klinge – wie sein Name womöglich bereits durchscheinen lässt – komplett im Alleingang. Doch mit dem jüngst erschienenen Shadow of the Erdtree-DLC hat die mit nicht mehr als einem Krug auf dem Kopf und einem leichten Lendenschurz bekleidete, lebende Legende einen neuen Bösewicht ins Auge gefasst: Messmer, der Pfähler.

Bei jenem dürfte es sich um einen wenn nicht gar den schwierigsten Boss der Elden Ring-Erweiterung handeln, immerhin konnte man bereits am vergangenen Wochenende etlichen Streamenden auf Twitch dabei zusehen, wie der DLC-Boss sie hunderte Male ins Gras beißen ließ. Im frischen Gewand bietet Let Me Solo Her jedem Spieler, der ihn ins Spiel holt, den praktischen Boss Kill-Service an. Auf YouTube hält er eine seiner heroischen Taten für die Nachwelt fest (Achtung: Spoiler):

Während man überall davon liest, dass der DLC zu schwierig für den Großteil der Spielerschaft sei, scheint der Elden Ring-Veteran wenig beeindruckt von Messmer und seinen Fähigkeiten zu sein, sodass er sich mit Leichtigkeit durch die Phasen des Kampfes schnetzelt. Und so darf sich Let Me Solo Her, die Legende der Zwischenlande, auch in den Schattenlanden als Let Me Solo Him einen Namen machen. Eigentlich wollte eben jener in den Ruhestand eintreten – daraus wird dank FromSoftwares neuestem Streich aber wohl doch erst einmal nichts.

Vertraut man darauf, was man seitens der Community in den vergangenen Tagen immer wieder zu hören bekam, so dürfte es sich bei den Bossen des DLC tatsächlich um bockschwere Brocken handeln, bei denen jede Hilfe willkommen sein dürfte. Sogar Entwickler FromSoftware lenkte zuletzt ein und vereinfachte die Elden Ring-Erweiterung mit einem Patch. Ob und wie gut wir von Shadow of the Erdtree unterhalten waren, verrät euch unser Test.

