Lollipop Chainsaw RePOP: Trailer verrät Releasetermin der Neuauflage – physische Version angekündigt

Schon vor rund zwei vergangenen Sommern sorgte eine Ankündigung seitens Dragami Games für gespitzte Ohren und aufgerissene Augen: Mit Lollipop Chainsaw RePOP kündigte man die Neuauflage des 2012 erschienenen Zombie-Slashers an.

Zwar zählte der Action-Hit keineswegs zu den populärsten PlayStation- oder Xbox-Titeln seiner Zeit, dennoch schnetzelte sich die Kettensäge-schwingende Cheerleaderin Juliet Starling in die Herzen vieler Spieler*innen, die sich bis heute eine Portierung für eine modernere Konsolengeneration gewünscht haben. Diesem Wunsch kam man nach und verrät nun, wann er noch in diesem Jahr in Erfüllung geht.

Lollipop Chainsaw RePOP: Juliet is back – Neuer Trailer gibt ersten Vorgeschmack auf das Remaster

Ursprünglich als eigenes Remake geplant, entschied sich Dragami Games kurzerhand, sich anstelle dessen mit einem Remaster lieber näher am vor über zwölf Jahren erschienenen Original zu orientieren. So wurde das Game Design von Lollipop Chainsaw teilweise verändert, neue Mechaniken vermisst man allerdings. Kleinere Verbesserungen, beispielsweise eine optimierte Kamerführung, soll es in Lollipop Chainsaw RePOP aber dennoch geben.

Zum Ende des rund zweieinhalbminütigen Trailers serviert man dann noch gleich den Veröffentlichungstermin des Remaster: Am 25. September ist es so weit, dann machen sich die Starlings erneut auf, die Zombie-Elite erneut in ihre Einzelteile zu zerlegen.

Bereits Anfang Mai deutete man an, dass man auch eine physische Version der Neuauflage anbieten möchte. Nun lässt Dragami Games Worten auch Taten folgen, jedoch handelt es sich bei dem Termin im September zunächst einmal um den Stichtag für die digitale Ausführung. Wann die physische dann im Ladenregel steht, bleibt abzuwarten, angepeilt ist aber der Oktober des aktuellen Kalenderjahres.

Die Verbesserungen im Detail

Das 2012er-Original soll im Rahmen des Remaster natürlich einige Veränderungen erfahren, so beispielsweise wie von vielen bereits vermutet auch eine optimierte und modernisierte grafische Grundlage, die eine 4K-Auflösung unterstützen soll, während man an der Framerate geschraubt hat. Zwar möchte man den grundlegenden Anspruch von Lollipop Chainsaw auch in RePOP beibehalten, jedoch bringt man die Spielerfahrung auf ein Niveau, welches denen aktuellerer Titel gerecht wird.

„Wir möchten die Kämpfe zu etwas umgestalten, das den Spielern von Konsolen-Actionspielen von heute Freude bereiten wird. Indem wir die Trägheit in den Kettensägenkämpfen beseitigen, die Geschwindigkeit anpassen, die Eingabezeit für Cheerleading und Kettensägen-Komboangriffe verbessern sowie die Kamerabewegung optimieren“, wie es im vergangenen Jahr noch seitens Yoshimi Yasuda, CEO von Dragami, hieß.

Darüber hinaus erwarten uns weitere frische Features, wie beispielsweise auch ein Time-Attack-Spielmodus sowie exklusive kosmetische Veränderungen und alternative Outfits. Lollipop Chainsaw RePOP erscheint wie bereits angesprochen am 25. September und wird sowohl für die PS5 als auch für die Xbox Series-Konsolen, die Nintendo Switch und den PC umgesetzt.

