Mächtiger Samurai: Wie ihr in Assassin’s Creed Shadows besondere Prügel verteilen werdet

Wer die Berichterstattung rund um Assassin’s Creed Shadows mitverfolgt hat, weiß natürlich längst: Im neuesten Teil der populären Ubisoft-Reihe werdet ihr den Samurai Yasuke und die Ninja-Kämpferin Naoe verkörpern.

Als Yasuke wird es euch dabei nicht möglich sein, eure Kontrahenten mit einer versteckten Klinge niederzustrecken. Verschiedene Nahkampfwaffen werden den Samurai jedoch in die Lage versetzen, unterschiedliche „brutale“ Arten heimlicher Attacken auszuüben. Das schauen wir uns mal genauer an.

Wer Spezial-Attacke wird Yasuke mitbringen?

Aufgefallen ist das Ganze Reddit-Nutzer*in Next_Historian8382 über ein Video auf dem YouTube-Kanal JorRaptor. Next_Historian8382 bemerkte, dass der Associate Gameplay Director von Assassin’s Creed Shadows gesagt habe, Yasuke könne zwar heimliche Angriffe (im Original: Assassinations) ausführen. Nicht aber so, wie von Fans der Reihe gewöhnt.

„Er hat keine versteckte Klinge“, wird der Ubisoft-Mitarbeiter zitiert. „Was er also tut, nennen wir brutale Attentate (im Englischen: Brutal Assassination). Er benutzt die Waffen, die er bei sich trägt. Mit jeder Nahkampfwaffe, die Yasuke mit sich führt, kann er eine Attentats-Variante ausführen.“ Brutale Arten der Hinrichtung sind für die Assassin’s Creed-Reihe zwar nichts Neues, aber spielerisch soll Yasukes Fähigkeit dafür sorgen, ihn von seinem Gegenpart Naoe zu unterscheiden. Und wie passt das alles zusammen?

Ab Minute 3:10 im Video wird das Ganze mit Yasuke genauer erklärt.

Diese Gameplay-Unterschiede zwischen den beiden spielbaren Protagonist*innen passen dann auch zu den jeweiligen Körperformen: Yasuke ist ein großer Kerl von stattlicher Statur, kann Türen aufbrechen und nimmt es mit mehreren Gegner*innen zugleich auf. Vereinfacht gesagt: Mit Yasuke werdet ihr kämpfen, mit Naoe eher schleichen. Beide Charaktere sollen die ihnen eigenen Vorteile mitbringen.

Schleichen oder Hauen: Was meint die Assassin’s Creed-Community?

Wer sich damals wie Garrett in Dark Project lieber schleichend spielt, darf sowieso eher auf Naoe setzen – inklusive versteckter Klinge und Fokus aufs Schleichen und Wegducken. Für manche Fans bleibt dessen ungeachtet dennoch ein Wermutstropfen: Denn wie unser englischsprachiger Kollege Stephen Totilo erst kürzlich berichtet hat, soll das seit dem ersten Assassin’s Creed-Spiel bekannte Social Stealth-Feature in Shadows entfallen. Auch wir haben darüber berichtet, warten aber den Release ab, um einen Stab über Ubisoft zu brechen.

Und was meint die Community zu der bestätigten Durchschlagskraft des Samurai? Viele feiern es, wie auch AttakZak mit den Worten: „Yasuke hat keine versteckte Klinge, also wird er etwas tun, das Absolute Zerstörung heißt.“ Hingegen acewing905 geht analytisch an die Gameplay-Entscheidung von Ubisoft ran – und schreibt: „Ergibt Sinn. Ich verstehe zwar, dass sich Yasuke nicht gerade unauffällig verhalten kann, aber sinnlos wäre es auch, hätte ein*e AC-Protagonist*in überhaupt keine Stealth-Kill-Option. Ich nehme aber an, ein solcher Kill würde jede Deckung auffliegen lassen, die er hat.“

So oder so werden wir den Release von Assassin’s Creed Shadows im November dieses Jahres abwarten müssen, um selbst (natürlich rein virtuell) munter zu meucheln. Soweit die aktuellsten Neuigkeiten aus der knüppelharten Welt der Meuchelmörder*innen aus dem feudalen Japan des Jahres 1579. Für detaillierte Einblicke in den spannenden Titel, empfehlen wir euch unser Interview mit der Assistant Narrative Director von Assassin’s Creed: Shadows.

