Magic: The Gathering x Assassin‘s Creed – Coole Crossover-Reihe geht nach Fallout in die nächste Runde

Nachdem man bei Wizards of the Coast, dem Publisher des wohl beliebtesten TCGs der Welt – Magic: The Gathering – mit dem zuletzt erschienenen Fallout-Crossover eine regelrechte Bombe für Franchise-Fans platzen ließ, geht es nun in die nächste Runde.

Im Rahmen der Universes Beyond-Serie, in denen passend zum Namen Universen aus populären Vertretern der Popkultur – haben sie Videospiele, Serien oder andere Ursprünge – gefeatured werden, betritt nun Ubisofts Meuchelmörder*innen-Reihe Assassin’s Creed das Spielfeld der Sammelkarten.

Magic: The Gathering x Assassin‘s Creed kommt nächste Woche: Das könnt ihr vom Crossover erwarten

Nachdem erst in der vergangenen Woche frische Details zum am 5. Juli erscheinenden Set enthüllt wurden, gewährt man uns nun einen tiefen Blick auf die Kartenliste, aus denen es sich zusammensetzt. Mit Assassin’s Creed wird das Universum (oder besser gesagt: Multiversum) von Magic: The Gathering um einige wertvolle Werkzeuge, bekannte Schauplätze und Gesichter aus der Geschichte der Action-Adventure-Reihe erweitert.

Nutzen könnt ihr die teilweise brandneuen Karten dann in den Formaten Modern, Commander, Legacy sowie im Vintage-Format. Dabei wird euch Zugriff auf ein frisches Einsteiger-Set mit gleich zwei Decks à 60 Karten geboten. Darüber hinaus wird es wie gewohnt Sammler- und sogenannte Beyond-Booster geben, die gemeinsam mit dem Assassin’s Creed-Crossover eingeführt werden, ebenso wie ein entsprechendes Bundle.

Der neue Booster-Typ beinhaltet bis zu vier seltene Exemplare, während in jedem Booster insgesamt sieben Sammelkarten schlummern. Kaufen könnt ihr euch brandneue Universes Beyond-Set wie gewohnt im Laden eures Vertrauens, alternativ hat Amazon aber auch eine passende Shop-Seite parat, über die ihr auf direktem Wege sogar ganze Booster-Displays bestellen könnt.

Magic: The Gathering x Assassin‘s Creed: Alle Produkte bei Amazon in der Übersicht🛒

Bei den Karten wird euch eine pralle Palette aus verschiedenen historischen Figuren geboten, die auch in der Assassin’s Creed-Reihe eine mal mehr, mal minder große Rolle spielen. Mit dabei: Der wohl bekannteste Künstler aller Zeiten, Leonardo da Vinci, die reizvolle Kleopatra oder einer der größten Denker seiner Zeit: Sokrates. Selbstredend springen aber auch die Helden und Heldinnen der Spielreihe selbst, beispielsweise Fan-Favorit Ezio Auditore da Firenze, aus luftiger Höhe direkt in den Kartenhaufen von Magic: The Gathering, ehe es dann im August mit der neuen Erweiterung Bloomburrow weitergehen soll.

Quellen: Pressemitteilung, Wizards of the Coast / Magic: The Gathering