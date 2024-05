Ein bisschen Kiki’s kleiner Lieferservice, ein bisschen Delicious in Dungeon, aber als Videospiel mit ein paar gemütlichen Plattformer-Passagen? An der Front der Wholesome Games ist derzeit einiges los, aber dennoch dürfte Magical Delicacy mit seiner ungewöhnlichen Prämisse herausstechen.

Das Pixel-Adventure, das in seinem Trailer einen gemütlichen und atmosphärisch schönen Ton versprüht, verbindet das Abenteuer der Erkundung einer fremden Stadt mit den Freuden des Kochens. Und womit kann man Leute schon glücklicher machen als mit gutem Essen?!

Demnächst auf Steam: Magical Delicacy – Crossover aus Metroidvania und Kochsimulation Kochen, ausliefern, Stadt erkunden - Gemütliches Pixel-Abenteuer demnächst bei Steam

Magical Delicacy wird Magical Delivery: Hexenküche frei Haus

Ihr schlüpft in Magical Delicacy in die Rolle der jungen Hexe Flora, die neu in die idyllische Hafenstadt Grat gezogen ist. Sie eröffnet nicht nur eine kleine Hexenküche, sondern übernimmt auch gleich den Lieferdienst. Während sie die Stadt erkundet, trifft sie auf eine Reihe Charaktere, die liebend gerne einmal von Flora bekocht werden wollen. An den Kochkünsten mangelt es beileibe nicht – aber die Bestellungen werden mit der Zeit immer komplexer.

So müsst ihr die Stadt immer mal wieder nach den erforderlichen Zutaten absuchen und bekommt nach und nach die Möglichkeit, neue Gebiete von Grat zu erkunden. Im Laufe des Spiel müsst ihr außerdem irgendwann neue Gerätschaften für eure Küche kaufen, Lagerräume und Kochplätze erweitern und könnt im Garten hinter eurem Haus Gemüse, Kräuter oder Pilze anpflanzen. Erfindet neue Rezepte für Tee oder Backwaren, um eure Freunde wie das Katzenmädchen Tilin oder den Froschmann Gaball zu überraschen.

Zusätzlich könnt ihr auf geheimnisvolle Händler und Abenteuer treffen, die nur zu bestimmten Zeitpunkten oder an versteckten Winkeln in der Stadt auftauchen. Und dann wären ja noch die beiden Magiekundigen Cassia und Tauno, die euch in einen fortwährenden Streit um magische Wesen verwickeln wollen.