Echte Konkurrenz für Overwatch? Marvel Rivals Beta-Test schlägt auf Steam ein – und hat bald einen vierbeinigen Hai an Bord

Sind Helden-Shooter und Marvel eine Kombination, die Spieler*innen interessiert? Offenbar schon: Netease hat jüngst den geschlossenen Beta-Test zu Marvel Rivals gestartet und der sorgt bereits für erste Furore und überraschend solide Zahlen.

Während Sonys kommender Helden-Shooter Concord zuletzt Baden ging und unter keinem guten Stern steht, sieht es beim Marvel-Pendant deutlich erfreulicher aus. Zudem das Team bereits zwei neue Charaktere in petto hat, von denen einer garantiert sehr überraschend für diese Art von Mehrspieler-Shooter ist – aber die Herzen vor Niedlichkeit schmelzen lässt.

Marvel Rivals übertrumpft Concord im Vorbeigehen

Kaum war die geschlossene Beta gestartet, wollten direkt über 52.000 Spieler*innen einen ersten Blick auf Marvel Rivals werfen (via SteamDB). Nur zum Vergleich: Bei Concord waren es gerade einmal über 2.300 Wissbegierige und für Sonys Multiplayer-Shooter benötigte man in der Testphase keinen Code, sprich jeder hätte vorbeischauen können.

Marvel Rivals hingegen präsentiert sich noch hinter verschlossenen Türen, auch wenn Netease nicht gerade geizig mit Zugängen umgeht. Die starke Lizenz dürfte natürlich ebenfalls helfen: Trotz des in den letzten Jahren abnehmenden Interesse am Marvel Cinematic Universe, gibt es immer noch genügend Spieler*innen, die gerne in die Haut von Spider-Man, Venom, Iron-Man und weiteren Held*innen schlüpfen wollen.

Die ersten Zahlen sind für Marvel Rivals gut: Der Beta-Test lockt etliche Interessenten an. Credit: SteamDB

Nicht außer Acht zu lassen ist der Umstand, dass Marvel Rivals sich viel stärker am Genre-Primus Overwatch orientiert. Es gibt Tank-, Schaden- und Support-Charaktere, die Matches sind auf 6-vs-6-Kabbeleien ausgelegt und selbst die Karten wirken von Blizzards Heldenshooter mindestens inspiriert. Offenbar trifft Netease damit bereits den Nerv zahlreicher Shooter-Fans.

Thor und Jeff als Neuzugänge bestätigt

Während die Beta im vollen Gange ist, gibt es noch während dieser einen inhaltlichen Zuwachs. Im Rahmen der San Diego Comic-Con kündigte das Studio an, dass zwei neue Helden ab dem 27. Juli spielbar sind: Der Gott des Donners alias Thor war bereits aufgrund seiner Popularität zu erwarten. Mit Jeff zieht NetEase jedoch zusätzlich einen eher unerwarteten Charakter aus dem Marvel-Univerum ins Rampenlicht.

Jeff ist nämlich ein sogenannter Land-Hai, die vermutlich ein Experiment von M.O.D.O.K. waren. Gwenpool adoptierte einst den kleinen Racker, der auf vier Beinen steht und besonders fest zubeißen kann. Mittlerweile ist Jeff der Begleiter von Kate Bishop und schafft es jetzt in die Welt von Marvel Rivals. Noch ist allerdings unklar, welche Rolle er erfüllt und wie er sich spielt.

Falls ihr in Marvel Rivals selbst einmal hineinschnuppern wollt, braucht ihr übrigens sowohl auf dem PC, als auch auf der PS5 und Xbox Series X|S zwingend einen Code. Bis zum 28. Juli verteilt das Studio über Twitch Drops noch den einen oder anderen Zugang. Allerdings hatte Marvel Rivals in der Vergangenheit schon eine Streamer-Kontroverse zu verdauen.

Quelle: YouTube / Marvel Rivals, SteamDB