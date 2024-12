Marvel Rivals: Kostenlosen Iron Man-Skin und Twitch-Drops zu Release sichern

Der Start von Marvel Rivals ist mit Erfolg gekrönt: Das Spiel bewegt sich zurzeit unter den meistgekauften und meistgespielten Titeln auf Steam. Und auch die persönlichen Meinungen über den neuen Helden-Shooter zeigen zum großen Teil positive Stimmung.

Um die Laune der Fans noch weiter hochzukurbeln, gibt es direkt zu Beginn eine Reihe kostenloser Extras. An die ranzukommen ist ganz leicht: Wir verraten euch, was ihr dafür tun müsst.

Marvel Rivals: Code für Iron Man-Skin einlösen

Auf Twitter hat das Team von Marvel Rivals zur Feier des Release einen Gutscheincode rausgehauen, mit dem ihr Iron Mans Rüstungsmodell Nummer 42 in euren Besitz bringt. Mit der Zeichenkombination nwarh4k3xqy dürft ihr euch in die epische Montur des Superhelden hüllen. Den entsprechenden Reiter zum Einlösen findet ihr in den Einstellungen des Spiels. Probleme treten nur auf, wenn ihr übermäßig trödelt, denn ab dem 5. März 2025 verliert der Code seine Gültigkeit.

https://twitter.com/MarvelRivals/status/1864824576175128653?t=h9peGef3e9UhROoc_wIGQA&s=03

Falls ihr euer neues Outfit nicht ganz zuordnen könnt: Diesen Anzug hat Tony Stark nach seiner Rückkehr auf die Erde gefertigt, um während der Arbeit den Kopf frei zu kriegen und dabei neue Entwicklungen auszutesten. Erstmal erschien der Look in den Comics im Jahre 2012.

Marvel Rivals mit einer ganzen Reihe Twitch-Drops

Zusätzlich zu der kleinen Aufmerksamkeit mit Iron Man-Bezug habt ihr die Möglichkeit über Twitch-Drops weitere kostenlose Items einzuheimsen. Zwischen dem 6. und dem 31. Dezember müsst ihr dafür auf Twitch vorbeischauen und euch fleißig Streams zu Marvel Rivals reinziehen. Hier eine Liste der Belohnungen mit den jeweiligen Voraussetzungen:

Magneto Will of Galacta Spray – 30min Streams schauen

Magneto Will of Galacta Nameplate – 1h Streams schauen

Magneto Cosmic Collab Emotes – 2h Streams schauen

Magneto Will of Galacta Kostüm – 4h Streams schauen

Etwas später, ab dem 20. und bis zum 29. Dezember, erwartet euch anschließend als kleines Weihnachtspräsent eine Winter-Socke für eine als Twitch-Zuschauer*in verbrachte Stunde. Stellt zuvor sicher, dass ihr euren Twitch-Account mit eurem Marvel Rivals-Account verbunden habt. Solltet ihr auf der PlayStation spielen, stehen euch übrigens noch weitere spannende Boni zu.

Quellen: Twitter / @MarvelRivals, marvelrivals.com