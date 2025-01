Metroid Prime 4: Beyond – Release, Gameplay & mehr in der Übersicht

Erst angekündigt, dann verschwunden, und jetzt endlich wieder da: Samus Aran meldet sich 2025 auf der Nintendo Switch mit Metroid Prime 4 zurück. Für Fans endet damit eine fast 18-jährige Odyssee, nachdem Metroid Prime 3 auf der Wii erschienen ist.

Nach aktuellem Stand ist es sogar die größte Spiele-Veröffentlichung, die Nintendo in diesem Jahr zu bieten hat. Grund genug, einmal alle Infos rund um Metroid Prime 4: Beyond für euch kurz und knapp zusammenzufassen, damit ihr mit Samus Aran nichg völlig planlos durch den Weltraum treibt.

Release: Wann erscheint Metroid Prime 4?

Einen exakten Termin gibt es aktuell zwar nicht, aber Metroid Prime 4 soll 2025 für die Nintendo Switch erscheinen. Nur wann genau? Das wollten Nintendo und die Retro Studios bislang nicht enthüllen. Nicht einmal einen groben Zeitraum, etwa ein spezielles Quartal, wurde seitens beider Unternehmen genannt.

Spekulation: Möglicherweise hängt der Termin ein wenig an der Switch 2, die bislang noch immer nicht angekündigt ist. Schon bei der Enthüllung des neuen Samus Aran-Abenteuers haben einige vermutet, dass es auch direkt für die neue Nintendo-Konsole erscheint.

Eine grundsätzlich vorstellbare Annahme, bestätigt ist das jedoch bislang nicht. Stellt euch aber eher darauf ein, dass ihr noch ein paar Monate auf die Veröffentlichung warten müsst.

Gameplay: Wie spielt sich Metroid Prime 4?

Obwohl wir bislang nur einen Trailer zu Metroid Prime 4 zu Gesicht bekommen haben, lässt sich daraus schon ein wichtiger Punkt für das Gameplay ableiten: Die Entwickler*innen bleiben der Reihe treu, sprich es gibt nicht so einschneidende Änderungen, wie etwa einst bei The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Auch Samus neuer Ausflug besteht aus Erkundung, Rätseln und ein paar Schießereien, wobei die Prime-Reihe keine klassischen Ego-Shooter sind. Stattdessen nutzen wir den Scanner am Helm, um Levelelemente zu scannen, verwandeln uns in einen Morphball und greifen insbesondere auf den Powerbeam zurück, um Feinde zu erledigen.

Hier seht ihr den Ankündigungstrailer zu Metroid Prime 4: Beyond:

Es gibt aber auch noch einige Fragezeichen: Wie sehen die Upgrades aus? Gibt es neue Fähigkeiten? Sind die Level offener als noch in den Vorgängern? Wir hoffen, dass Nintendo bald darauf Antworten liefert.

Story: Worum dreht sich die Handlung?

Während wir beim Gameplay zumindest eine ganz solide Vorstellung haben, sieht es beim Aspekt der Story von Metroid Prime 4 ganz anders aus. Hierzu gibt es lediglich im Trailer ein paar Andeutungen, aber keine klaren Aussagen.

Sicher ist nur, dass einer der Antagonisten Sylux ist, den der eine oder andere eventuell noch aus Metroid Prime Hunters kennt. Der Kopfgeldjäger führt nun offenbar ein paar zwielichtige Gestalten an, um der galaktischen Föderation eins auszuwischen. Was er jedoch genau im Schilde führt, bleibt offen.

Was führt Sylux in Metroid Prime 4 nur im Schilde? 2025 werden wir es hoffentlich erfahren. Credit: Nintendo / Retro Studios

Spannend zu sehen: Sylux wird im Trailer von zwei Mochtroids begleitet, die einst von den Weltraumpiraten erschaffen worden sind. Ob er sie eventuell verbessert hat und sie deshalb zu einer großen Gefahr werden? Wir sind gespannt.

Warum hat Metroid Prime 4 so lange gebraucht?

Es ist kaum zu glauben, aber bereits 2017 hat Nintendo erstmals die Existenz von Metroid Prime 4 bestätigt. Entwickelt werden sollte der Serienteil von Bandai Namco, was seinerzeit für etliche Fans überraschend kam. Der Plan ging jedoch nicht auf, denn 2019 gab Nintendo bekannt, dass die Entwicklung neu gestartet wurde.

Qualitativ habe das Projekt seinerzeit nicht die eigenen Standards erfüllt, weshalb Nintendo eine Entscheidung treffen musste. Fortan waren wieder die Retro Studios, die einst schon die Metroid Prime-Trilogie zu verantworten hatten, zuständig.

Dort hat man offenbar fast nichts von der vorherigen Arbeit Bandai Namcos übernommen, sondern stattdessen eine eigene Vision verfolgt. Diese erscheint nun als Metroid Prime 4: Beyond 2025 – ebenso wie voraussichtlich die Switch 2, die sich mit der PS5 ein hartes Duell liefern soll.

