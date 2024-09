My Time At Sandrock: Im dritten Teil geht’s nach Evershine

Nachdem die Entwickler*innen von Pathea Games kürzlich nicht nur mitgeteilt haben, dass die Arbeit an Update und Portierungen zu My Time At Sandrock in vollem Gange ist, sondern auch schon ein Nachfolger des Simulationsspiels in Planung, gibt es heute die nächsten News.

Der Titel des dritten Teils der „My Time“-Reihe steht nämlich fest, zudem wird das Projekt bereits auf Kickstarter gelistet. Fans im CozyGamers-Subreddit zeigen sich schon mal aufgeregt. Nicht zuletzt, weil das Titelbild einen Wechsel des Artstyles nahelegt.

My Time At Sandrock: Vom Wilden Westen ins Fantasy-Reich?

Ein Sandbox-Simulation-RPG verspricht Pathea Games auf der Kickstarter-Page des dritten My Time-Spiels, das den Namen My Time At Evershine tragen wird. Nachdem das Debüt des Studios mit My Time At Portia noch eine Farming-Sim in relativ klassischem Setting bot, ging es mit My Time At Sandrock in eine Western-Umgebung. Schaut man sich das erste Teaserbild zu My Time At Evershine an, könnte man daraus schließen, dass das Thema dieses Mal deutlich fantasievoller wird.

Aber auch der Stil der Figuren unterscheidet sich mit seinem Anime-Look von den bisherigen Bobbly-Head-Charakteren. Ob dies allerdings auch tatsächlichen im Spiel Einzug halten wird, ist natürlich zu diesem Zeitpunkt noch Spekulation. Der Stilwechsel wäre aber für einige Genre-Fans ein Gamechanger, war doch das Design der bisherigen Teile für einige ein Störfaktor, wie man im CozyGamers-Subreddit lesen kann. Eine generell angenehm gespannte Stimmung lässt sich dort aber auf jeden Fall rauslesen.

Wie das Entwicklerteam von Pathea Games in einem Dev.Log auf Steam mitteilte, wolle man die Kickstarter-Kampagne in diesem Monat starten. Was es für den aktuellen Teil My Time At Sandrock zu berichten gibt, haben wir ebenfalls für euch zusammengefasst.

Quellen: Kickstarter / Pathea Games, Reddit / CozyGamers