Nach Baldur’s Gate 3: Studio-Chef verspricht „große, ehrgeizige RPGs“

Rund ein Jahr lang begeistert Larians Rollenspiel-Meilenstein nun schon Fans und Fachpresse gleichermaßen. Doch wie geht es für das Entwicklerstudio nach Baldur’s Gate 3 weiter?

Immerhin hat man mit dem Dungeons and Dragons-Universum ganz offiziell abgeschlossen, obwohl sich Fantasy-Fanatiker sicherlich den einen oder anderen weiteren Plot in jenem vorstellen könnten. Dem zum Trotz verspricht Chef-Entwickler Swen Vincke nun eine blühende Zukunft für Larian.

Baldur’s Gate 3: „Die Maschine ist dafür gedacht, große Spiele zu machen“

Bei Larian scheint man mit einem Spiel wie Baldur’s Gate 3, welches im vergangenen Spielejahr so gut wie jeden wichtigen Award abstauben und zu einem der wohl einschlägigsten Vertretern der Videospielwelt avancieren konnte, noch lange nicht gesättigt. Ganz im Gegenteil: Im Gespräch mit den Kolleg*innen von PC Gamer verspricht CEO Swen Vincke jetzt, dass die nächsten beiden Titel des Studios nicht weniger üppig ausfallen dürften.

„Die Maschine ist dafür gedacht, große Spiele zu machen“, erklärt er. „Wir sind dafür gemacht, große, ehrgeizige Rollenspiele zu machen und neue Dinge auszuprobieren“, heißt es weiter. Dafür spricht Larians Wachstum in den vergangenen Jahren, denn die internen Kapazitäten und auch die Mittel sind mit dem Erfolg von Baldur’s Gate 3 massiv gestiegen. Rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt der Entwickler aktuell über den Globus verteilt und auch finanziell dürfte es seit dem Durchbruch gut um Larian bestellt sein.

Damit hält man die Fahne der Entwickelnden, die hinter von Fans geliebten Games stehen, in Zeiten von Massenentlassungen und branchenweiten Durststrecken besonders weit in die Höhe. Und während andere Entwickler dazu tendieren, immer kleiner zu denken, scheint dies bei Larian nicht der Fall zu sein – und das sogar für die nächsten beiden Projekte, die dem Studio entspringen sollen. Vincke und sein Team haben auch schon eine konkrete Vorstellung davon, was zu tun ist: „Wir wissen eigentlich, was wir von unseren Gameplay-Systemen wollen, wie wir sie weiterentwickeln können, wie wir neue Dinge machen können … und sie sind alle groß.“

Wie die kommenden Projekte Larians letzten Endes ganz genau aussehen werden, darüber lässt sich aktuell höchstens spekulieren. Zuletzt trommelte Vincke die Entwickelnden zusammen, um über den ersten der beiden kommenden Titel zu sprechen und seine Vision des Spiels zu präsentieren. In die Karten schauen ließ er sich dabei allerdings nicht. Und obwohl Larian zwar ursprünglich ein eher Fantasy-orientiertes Studio ist, könnte es die Baldur’s Gate 3-Macher auch in ein anderes Genre verschlagen.

