Nach großem Erfolg auf Prime Video: So geht es mit Secret Level weiter

Mit viel Spannung wurde in diesem Monat die Kurzfilm-Reihe Secret Level von den Machen von Love, Death & Robots erwartet. Sie erhielt durchaus gemischte Rezensionen – was bei einem solch breiten Feld, das die Produktionen in puncto Animationsstil und rezipierten Games absteckt, allerdings verständlich ist.

Dennoch verbuchte Amazon Prime Video die Produktion als Erfolg, weshalb Berichten zufolge für die 15-teilige Anthologie schnell eine Nachfolger-Staffel auf den Weg gebracht wurde.

Secret Level: Amazon verkündet großen Erfolg der Reihe

Auf der diesjährigen gamescom wurde Secret Level angekündigt und machte nicht nur Videospielfans neugierig. Immerhin war hier Produzent Tim Miller an Bord, der als Regisseur von Deadpool sowie mit drei Ausgaben der Animations-Kurzfilmsammlung Love, Death & Robots auf Netflix schon eine große Fanbase aufgebaut hat. Secret Level verlagerte den Fokus nun also auf Videospiele und das Spektrum reichte von düster bis humorvoll, von Shooter bis Adventure und von topaktuellen Gaming-Highlights bis zum klassischen Popkultur-Phänomen.

So gab es Einträge zu Warhammer 40,000: Space Marine 2, New World: Aeternum, Unreal Tournament und Armored Core, aber auch zu Mega Man, Pac-Man, Sifu, Spelunky und sogar zum mit vielen Ambitionen gestarteten und bereits nach einen gefühlten Augenblick wieder eingestampften Concord – die vielleicht größte Bruchlandung im Gaming-Jahr 2024.

Wie Variety berichtet, habe Amazon verkündet, dass Secret Level die meistgesehene Animationsserie in der ersten Woche auf Prime Video gewesen sei. Genaue Zahlen gab es dazu nicht, die Analyseplattform Luminate habe aber etwa Daten erhoben und errechnet, dass die Reihe 1,4 Millionen Views allein in den Vereinigten Staaten anhäufen konnte. Zahlen, die den Streaming-Dienst dazu veranlasst haben, schon einmal eine zweite Staffel der Anthologie anzukündigen.

Stoff sollte es jedenfalls genug geben: Dungeons & Dragons gab einen eindrucksvollen, wenn auch vielleicht zu kurzen Einblick in die weitreichende Welt; Sifu schaffte es knapp, aber mit intensiven Bildern, die Prämisse des Spiels einzufangen; New World: Aeternum streute eine gehörige Prise abgefahrenen Humor in die Reihe und Pac-Man war so verrückt und abgedreht, dass man es gesehen haben muss. Wer sich darüber hinaus, eine rasante Portion Videospiel-Action im Filmformat geben will, wird vielleicht derzeit im Kino bei Sonic 3 fündig.

Quellen: Youtube / Prime Video, Variety