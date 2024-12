Sonic the Hedgehog 3 startet in den Kinos – Wie geht es danach weiter?

Dieser Tage wetzt der schnellste Igel der Welt wieder auf unsere Kino-Leinwände: Sonic startet in sein drittes Abenteuer in Spielfilmlänge und muss sich zusammen mit seinen Freunden Knuckles und Tails gegen den düsteren Shadow stellen.

In jüngster Vergangenheit war der blaue Igel auch abseits der Videospielwelt ganz schön umtriebig: Drei Kinofilme in den letzten vier Jahren, dazu drei Staffeln Sonic Prime auf Netflix, sogar Knuckles hat seine eigene Spin-off-Serie bekommen. Doch wie geht es nun weiter?

Sonic the Hedgehog 3: Fortsetzung schon in den Startlöchern

Seit 1991 pest das Sega-Maskottchen über unsere Bildschirme – ob auf Mega Drive, PlayStation oder Switch. Jüngste Serieneinträge wie Sonic Frontiers, Sonic Superstars oder Sonic X Shadows Generations lassen stets aufhorchen, knallen aber nicht mehr so rein, wie frühere Spiele. Ganz anders dagegen die Filme: Die ersten beiden Teile haben weltweit rund 700 Millionen Euro eingespielt, vielleicht auch dank namhafter Schauspieler wie Jim Carrey („Ace Ventura“, „Die Maske“) oder James Marsden („X-Men“, „Westworld“) sowie der Stimme von Idris Elba („Luther“, „Thor“) als Knuckles.

Der erste Teil des Sonic-Film dürfte zudem als erster in die Geschichte eingehen, bei dem ein Shitstorm aus der Community dafür gesorgt hat, dass das Charakterdesign einer Hauptfigur noch einmal komplett überarbeitet wurde (schön zu sehen, dass „Ugly Sonic“ wenigstens noch eine Gastrolle im Chip & Chap-Film bekommen hat). Jetzt taucht mit Shadow (im Original gesprochen von Keanu Reeves) einer der beliebtesten Antagonisten der Reihe auf und Dr. Robotnik a.k.a. Eggman bekommt Unterstützung von seinem Großvater.

Was soll also noch kommen? Wie Variety berichtet, zumindest noch ein vierter Film. Produktionsfirma Paramount Pictures hat grünes Licht gegeben, angestrebter Release-Zeitraum ist aber erst im Frühjahr 2027. Das Franchise birgt jedoch noch massenhaft charmante Charaktere, die auf ihren Auftritt auf der großen Leinwand warten – Amy Rose, Rogue the Bat, Espio the Chameleon, Jet the Hawk oder Cream the Rabbit, um nur einige zu nennen.

Sonic the Hedgehog 3 geht derweil mit viel Vorschusslorbeeren und einem 86/100-Score auf RottenTomatoes an den Start. Es wird erwartet, dass der Film am Premierenwochenende allein in den USA 55 bis 60 Millionen Dollar einspielt. In der Sprecherkabine haben sich Idris Elba und Keanu Reeves sicherlich über ihre Auftritte im Spiel Cyberpunk 2077 ausgetauscht – Elba wäre jedenfalls Feuer und Flamme für eine Verfilmung davon.

