NetherRealm: Studio hinter Mortal Kombat entlässt 50 Leute

Das Entwicklerstudio NetherRealm, am ehesten wahrscheinlich bekannt durch die Prügelspielreihe Mortal Kombat, hat kürzlich mehrere Mitarbeiter*innen entlassen. Dabei soll es vor allem ein Team besonders stark getroffen haben, die gerade an neuen Projekten saßen.

Offiziell wurde dies vom Studio und auch von Publisher Warner Bros. Games nicht bestätigt; zahlreiche Einträge auf LinkedIn, in denen die Entlassenen gepostet haben, zeichnen jedoch das Bild von überraschenden und enttäuschenden Kündigungen.

NetherRealm entlässt komplettes Mobile Team

So schreibt beispielsweise Animatorin Elizabeth Ramirez: „Es schmerzt mich, mitzuteilen, dass ich nach rund zehn Jahren bei NetherRealm gekündigt wurde.“ Laut Qualitätssicherheitsanalyst Tony Lazzara ging damit sogar die Schließung eines kompletten Zweigs innerhalb des Studios einher. So sei am Dienstag „leider das Mobile Team bei NetherRealm komplett entlassen worden. Eine Menge wirklich talentierter Leute haben ihre Arbeit verloren.“

Betroffen seien von den Entlassungen laut Insider-Gaming etwa 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Team hatte unter anderem an Titeln wie Mortal Kombat Mobile und Injustice 2 gearbeitet. Es scheint, dass diese Projekte damit erst einmal auf Eis gelegt, wenn nicht komplett gecancelt wären.

So ist das Jahr 2024 für viele Spieleentwickler*innen nach wie vor wahrlich kein Highlight. Geschätzte 11.000 Personen haben seit Jahresbeginn in dieser Branche ihren Job verloren, zuletzt unter anderem bei Publisher Take-Two. Dass dabei ganze Teams entlassen, Projekte eingestellt oder ganze Studios geschlossen werden, ist keine Seltenheit.

