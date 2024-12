Neuer Survival-Titel rund um die nordische Mythologie – „wunderschön, aber auch brandgefährlich“

Das polnische Studio und der deutsche Publisher haben auf dem „Find Your Next Game“-Event ihr neuestes Projekt Vikings Dynasty enthüllt. Der Survival-Titel mit Siedlungsbau-Elementen soll 2025 für den PC erscheinen und bringt euch in eine offene Welt, die von nordischer Geschichte und Mythologie inspiriert ist.

Der erste Teaser-Trailer zeigt beeindruckende Landschaften und macht deutlich, dass nicht nur Überlebensinstinkte, sondern auch Organisationstalent gefragt sein werden. Denn das Game spielt vor dem Hintergrund „wunderschöner, aber auch brandgefährlicher Fjorde“.

Vikings Dynasty: Das erwartet euch auf dem Weg nach Asgard

Vikings Dynasty ist der neueste Teil in einer Reihe von Survival-Spielen, bei denen ihr nicht nur euer Überleben sichern, sondern auch eine Gemeinschaft aufbauen müsst. Nach einem Schiffbruch findet ihr euch allein auf einer unbekannten Inselgruppe wieder.

Um in dieser rauen, aber wunderschönen Umgebung zu überleben, gilt es, Ressourcen zu sammeln, Werkzeuge herzustellen und ein Dorf zu gründen, das zur Heimat für andere Überlebende wird. Dabei kombiniert das Spiel Elemente des Siedlungsbaus, der Erkundung und der nordischen Mythologie.

Im Zentrum von Vikings Dynasty steht die Aufgabe, eine florierende Siedlung zu errichten und als Jarl eure Gemeinschaft anzuführen. Von der Jagd über den Ackerbau bis hin zur Rohstoffgewinnung müsst ihr die Arbeit eurer Bewohner*innen organisieren, Gebäude wie Schmieden und Werkstätten errichten und die Versorgung sicherstellen.

Das Handwerks- und Bausystem ermöglicht es, die Siedlung nach eigenen Vorstellungen zu gestalten – doch wer die Natur ausbeutet, muss mit Konsequenzen rechnen.

Lesetipp: Erlebt auch Sengoku Dynasty aus der Survival-Reihe

Seefahrten und Opfergaben an die Götter

Neben den Herausforderungen an Land lockt das Spiel mit einem umfangreichen Seefahrts-Feature. Spieler*innen können Schiffe bauen, von kleinen Fischerbooten bis hin zu imposanten Langschiffen, und sich damit auf die Suche nach seltenen Ressourcen oder anderen Dörfern machen.

Auch der Bezug zur nordischen Mythologie wird eine zentrale Rolle spielen: Opfergaben an die Götter oder mit Runen verbesserte Gegenstände sollen euch im Spielverlauf wertvolle Vorteile verschaffen.

Vikings Dynasty wird Ende 2025 im Early Access für den PC erscheinen. Wer die Entwicklung verfolgen möchte, kann den Titel bereits auf Steam zur Wunschliste hinzufügen. Mit einer offenen Welt, die über 30 Quadratkilometer umfasst, und einer Mischung aus Überleben, Strategie und Entdeckung verspricht das Spiel eine spannende Reise in die Welt der Wikinger.

Wer mehr wissen möchte, kann sich den ersten Teaser-Trailer anschauen:

Quellen: Pressemitteilung Toplitz Productions, Steam

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.