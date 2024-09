Neues Cozy Game: Warum Spieler vor Moonfrost trotz „besserer Technologie“ warnen

„Was wäre, wenn Stardew Valley von einem größeren Team und mit der heute zur Verfügung stehenden Technologie entwickelt worden wäre?“, fragen die Entwickler*innen von Moonfrost. Die Antwort der Community fällt allerdings nicht ganz so positiv aus, wie es sich das Team vermutlich erhofft hat.

Das neue Cozy Game, welches dem wohl beliebtesten Vertreter des Farming Sim-Genres die Stirn bieten möchte, hat nämlich offenbar das eine oder andere Detail zu verbergen. So zumindest der Vorwurf von Seiten einiger Spieler*innen und ein genauer Blick offenbart: Moonfrost könnte zum NFT-Wahnsinn werden.

Moonfrost: Worum geht es im neuen Cozy Game?

Moonfrost von Oxalis wurde im März 2023 in Form eines ersten Trailers als „modernes Lebenssimulations-Farming-RPG“ mit Pixeloptik angekündigt. Also etwas, was ohnehin gefühlt alle paar Tage passiert, dennoch sorgte der Ankündigungstrailer für Aufsehen: Bis heute wurde er über 180.000 Mal angesehen.

Von der Konkurrenz wollte und will sich Moonfrost mit atmosphärischen Lichteffekten, Lo-Fi-Beats und einem Fokus aufs Bauen des eigenen Hauses abheben. Letzteres sollen Spieler*innen ganz individuell einrichten können, in dem sie eigene Wände hochziehen, Möbel kaufen und so weiter. Darüber hinaus soll es von Anfang an einen Mehrspieler-Modus geben.

Aber noch ein Punkt dürfte Moonfrost besonders machen: Unterstützung von Web3-Technologie, also Blockchain, NFTs und generell Kryptowährungen. Wie genau? Das ist immer noch unklar, sorgt aber gleichzeitig für jede Menge Skepsis und sogar vor expliziten Warnungen innerhalb der Cozy Game-Community.

Studio versteckt Infos zu NFTs

In einem Reddit-Beitrag führen Nutzer*innen auf, warum die Entwicklung von Moonfrost etwas merkwürdig sei. Neben der generellen Abneigung gegenüber NFTs und einer Blockchain-Basis wird seitens der Community der Umstand aufgeworfen, dass das Team hinter Oxalis es offenbar vermeidet auf Twitter darüber zu schreiben. „Sie geben jedem, der zufällig mitbekommt, was sie tun, seltsame, emotionslose Antworten, fast wie ein Bot“, heißt es etwa in einem Kommentar.

Und tatsächlich wirkt es so, als wollen die Entwickler*innen die ganze NFT-Sache nicht ganz so sehr nach außen posaunen. Wirft man einen Blick auf die Epic Games Store-Seite von Moonfrost, so gibt es dort keinen Hinweis auf eine mögliche Web3-Unterstützung. Nicht einmal die offizielle Webseite deutet das an – außer man wirft einen Blick auf die Investoren.

Neben dem Logo von Supercell, dem Clash of Clash-Studio, sind vor allem Firmen aufgezählt, die NFTs und Kryptowährungen als erstrebenswerte Zukunftstechnologie betrachten. Das hinterlässt einen faden Beigeschmack, insbesondere bei Cozy Game-Spieler*innen, die nicht gerade positiv dieser Thematik gegenüberstehen.

Das heißt natürlich nicht, dass Moonfrost auf jeden Fall ein schlechtes Spiel wird. Ihr solltet trotzdem im Hinterkopf behalten, dass ihr in der fertigen Version womöglich über Gegenstände stolpert, die euch zum Kauf anregen sollen. Anders als bei Stardew Valley, bei dem auch das jüngste Update 1.6 noch immer gratis ist.

