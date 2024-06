Neuzugänge im Fortnite-Shop vom 17. Juni 2024

Jeden Tag flattern taufrische Angebote in den Fortnite-Shop, für die ihr eure teuer erkauften V-Bucks ausgeben könnt. Wir präsentieren euch einige Updates, die es euch ermöglichen, euren Charakter zu individualisieren und nahezu einzigartig zu gestalten.

Egal ob neue Äxte, Emotes oder Skins; Held*innen und Fieslinge aus beliebten Franchises, bekannte Celebrities oder originale (und originelle) Fortnite-Charaktere – ihr werdet zahllose Möglichkeiten haben, auf dem Battle-Royale-Schlachtfeld besonders aufzufallen. It’s your time to shine…

Fortnite-Shop: Diese Neuzugänge gibt es unter anderem am 17. Juni

Ein paar abgedrehte Signature Styles gibt es heute im Fortnite Shop. So könnt ihr euch für jeweils 1.500 V-Bucks neue Skins zulegen: Wie wäre es mit dem mopsgesichtigen Doggo in seinem feschen Kapuzenpulli? Oder den Quadratschädel Geometrik, der auch frisch aus einem Deichkind-Musikvideo entsprungen sein könnte? Oder vielleicht den in dieser Season erst eingeführten Drakon Steel Rider, der besonders in seiner Lego Fortnite-Version aussieht, wie aus den Spyrius-Bausets aus den 90ern.

Darüber hinaus werdet ihr für 800 Bucks mit der Codaxe gleich im doppelten Sinne zum Hacker, für 500 gibt es den Code Green, einen passenden Waffen-Wrap dazu. Der elegante Dark Glyph-Gleiter ist nicht nur ein Hingucker, sondern für 500 eurer blauen Währungseinheiten auch ein echter Schnapper.

Unter den „Icons“ könnt ihr ebenfalls wählen und euch für 1.500 V-Bucks Charaktere wie Ali-A, Chica oder TheGrefG sichern. 1.200 Bucks werden für den Gleiter Shugoki fällig – dafür werdet ihr aber auch zum furchterregenden Schrecken über dem Battle Royale-Schlachtfeld, wenn ihr mit dem rot flammenden Drachen durch die Lüfte schwebt. 800 Bucks müsst ihr löhnen, wenn ihr mit der goldenen Axt Staff of Control die Führung übernehmen wollt.

Falls nichts Passendes für euch dabei ist, heißt es: abwarten und Schlürfsaft trinken. Spart eure V-Bucks auf und schaut am nächsten Tag nochmal rein. Morgen gibt es wieder ein paar Neuzugänge und Rückkehrer im Fortnite-Shop.

Quelle: FNBR.co