Neuzugänge im Fortnite-Shop vom 20. Juni 2024

Jeden Tag flattern taufrische Angebote in den Fortnite-Shop, für die ihr eure teuer erkauften V-Bucks ausgeben könnt. Wir präsentieren euch einige Updates, die es euch ermöglichen, euren Charakter zu individualisieren und nahezu einzigartig zu gestalten.

Egal ob neue Äxte, Emotes oder Skins; Held*innen und Fieslinge aus beliebten Franchises, prominente Persönlichkeiten oder originale (und originelle) Fortnite-Charaktere – ihr werdet zahllose Möglichkeiten haben, auf dem Battle-Royale-Schlachtfeld besonders aufzufallen. It’s your time to shine …

Neues im Fortnite-Shop – Goldene Zeiten brechen an

Der Sommer kommt auch offiziell, sprich: kalendarisch immer näher, weshalb in der Summer-Sektion des Fortnite-Shops fast täglich neue Items auftauchen. Ein goldenes Händchen könnt ihr beweisen, wenn ihr euch für 2.000 V-Bucks das Bundle aus Midsummer Midas, seiner Axt Gilded Shadow, dem gold-schwarzen Waffen-Skin sowie einem sommerlich-freshen Ladebildschirm mit Midas und Jules am Strand kauft.

Wer eher auf Pink als auf Gold steht, darf für nur 800 Bucks in das King Flamingo-Kostüm schlüpfen und für 500 weitere blaue Münzen mit „Lawnbreaker“ einen dazu passenden vogelhaften Schläger schwingen. Eure Liebe für Krustentiere drückt ihr hingegen für 400 V-Bucks mit dem Backpack Shelly aus.

In den Signature Styles finden dagegen die Mecha Striker den Weg ins Aufgebot: Für 2.000 V-Bucks gibt‘s ein Bundle aus Defender und Navigator, jeweils mit alternativem Look und farbigem Battle-Stance-Emote plus düsterem Loading Screen. Preiswert geht ihr mit Jungle Scout oder Swamp Stalker für lediglich 800 Bucks auf Battle-Royale-Safari.

Weiterhin könnt ihr mit zahlreichen Goalbound-Skins auf Tore- beziehungsweise Gegnerjagd gehen. Falls jedoch heute nichts Passendes für euch dabei ist, heißt es: abwarten und am Strand entspannen. Spart eure V-Bucks auf und schaut am nächsten Tag nochmal rein. Morgen gibt es wieder ein paar Neuzugänge und Rückkehrer im Fortnite-Shop.

Unser EM-Tippspiel startet! Die besten Teilnehmer*innen gewinnen einen Beamer, eine Soundbar, einen Kurzurlaub und vieles mehr. Jetzt noch schnell anmelden.

Quelle: FNBR.co