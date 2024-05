Neuzugänge im Fortnite-Shop vom 23. Mai 2024

Jeden Tag flattern im Fortnite-Shop neue Angebote ins Haus, für die ihr eure hart erarbeiteten V-Bucks auf den Kopf hauen könnt. Wir stellen euch einige Updates vor, mit denen ihr euren Charakter individualisieren und nahezu einzigartig machen könnt.

Ob neue Gleiter, Emotes oder Waffen-Skins; ob Helden und Schurken aus beliebten Franchises, populäre Celebrities oder Original Fortnite-Charaktere – ihr werdet zahllose Möglichkeiten haben, wie ihr auf dem Battle-Royale-Schlachtfeld besonders herausstecht. It’s your time to shine!

Am 23. Mai fährt Lady Gaga ihre Krallen aus und wirft sich den Chromatica Anzug über. Für 1.500 V-Bucks könnt ihr den Skin für das Battle Royale und Lego Fortnite erstehen. Noch einmal 800 Ingame-Münzen werden fällig, wenn ihr das im entsprechenden Style gehaltene Mikrofon und den E-Bass euer Eigen nennen wollt, die euch als Werkzeug im Spiel dienen.

Magisch wird es bei den Fortnite Signature Styles. Hier habt ihr die Chance, euch für je 1.500 V-Bucks beispielsweise die Hexen Elmira und Hemlock sowie den Zauberer Castor zu sichern. Außerdem kehrt Dr. Sloane zurück, die ihr für 1.200 V-Bucks im Innovator-Outfit ausrüsten könnt. Für je 500 der blauen Münzen färbt ihr eure Waffen im metallisch-edlen Kinetic Red oder lasst mit dem Emote Twist die Hüften schwingen.

Unter dem Motto „Customize Your Hero!“ dürft ihr für 1.800 V-Bucks euren Charakter im Battle Royale sowie in Lego Fortnite zu einem echten Superhelden umformen. Ob im eisigen blau-weißen Look von Firebrand, dem dynamischen Suit in Schwarz und Neongrün von Hunter oder dem Eyecatcher in Blau und Gelb von Wanderlust – zeigt her eure Lieblings-Superkraft!

Falls nichts Passendes für euch dabei ist, heißt es: Abwarten und Schlürfsaft trinken. Spart eure V-Bucks auf und schaut am nächsten Tag wieder rein. Morgen gibt es wieder ein paar Neuzugänge im Fortnite-Shop.