Neuzugänge im Fortnite-Shop vom 27. Mai 2024

Jeden Tag bietet der Fortnite-Shop frische Angebote, für die ihr eure hart erarbeiteten V-Bucks ausgeben könnt. Wir präsentieren euch einige Updates, die es euch ermöglichen, euren Charakter zu individualisieren und nahezu einzigartig zu gestalten.

Egal ob neue Gleiter, Emotes oder Waffen-Skins; Held*innen und Bösewichte aus beliebten Franchises, bekannte Celebrities oder originale Fortnite-Charaktere – ihr werdet zahllose Möglichkeiten haben, auf dem Battle-Royale-Schlachtfeld besonders aufzufallen. It’s your time to shine!

Leise und tödlich: Neue Signature Styles im Fornite Shop

Er agiert aus den Schatten heraus und sorgt für Unruhe: Der Agent des Chaos taucht am 27. Mai 2024 im Fortnite-Shop unter und ist bereit, sich eurem Kader anzuschließen, wenn ihr 1.500 V-Bucks rüberwachsen lasst. Mit ihm im Versteck hockt der Drachen-Stahl-Raser, dessen Gesellschaft ebenfalls kein kostenloses Gut ist: Wenn ihr künftig mit ihm Richtung Sieg düsen wollt, kostet euch das 1.500 virtuelle Einheiten. Die Schattenagentin vollendet die Aufstellung epischer Skins und verlässt ausnahmsweise ihre Tarnung, um zum gleichen Preis beim täglichen Handel mitzumischen.

Solltet ihr neue Ausrüstung für die Minenarbeit suchen, finden sich heute in der Kategorie seltener Items die Spitzhacken Schrottschlitzer und Geist für je 800 V-Bucks. Wo ist Matt, fragt sich der gleichnamige und ebenso seltene Tanzschritt, welcher vermutlich auch nach der Übergabe von 500 blauem Bling-Bling keine Antwort für euch parat hat.

Unter dem Abschnitt ungewöhnlich bietet sich eine weitere Version des Chaos-Champions zum Kauf an, und zwar der Erforscher des Chaos. Als Kundschafter ist er günstiger, als in seiner Agenten-Version: 800 V-Bucks passen in seine ausgestreckte Hand. Genauso ungewöhnlich wie der dunkle Kundschafter lässt es sich heute auch abzappeln im Fortnite-Shop: Auf die Plätze… heißt der trendige Move des Tages. Fehlt nur noch der ungewöhnliche Gleiter Getarnt, mit Kosten in Höhe von 500 Ingame-Talern, um die grün gefärbte Reihe im Regal abzurunden.

Falls nichts Passendes für euch dabei ist, heißt es: Saufkrug in die Hand und den Frust heilen (im Spiel versteht sich). Spart eure V-Bucks auf und schaut am nächsten Tag nochmal rein. Morgen gibt es wieder ein paar Neuzugänge und Rückkehrer im Fortnite-Shop.