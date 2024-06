Neuzugänge im Fortnite-Shop vom 5. Juni 2024

Jeden Tag flattern taufrische Angebote in den Fortnite-Shop, für die ihr eure teuer erkauften V-Bucks ausgeben könnt. Wir präsentieren euch einige Updates, die es euch ermöglichen, euren Charakter zu individualisieren und nahezu einzigartig zu gestalten.

Egal ob neue Äxte, Emotes oder Skins; Held*innen und Fieslinge aus beliebten Franchises, bekannte Celebrities oder originale (und originelle) Fortnite-Charaktere – ihr werdet zahllose Möglichkeiten haben, auf dem Battle-Royale-Schlachtfeld besonders aufzufallen. It’s your time to shine… or to glide!

Fortnite-Shop: Herrscher*in der Lüfte mit coolem Drachenboot

Heute schweben ein paar Gleiter in den Shop, mit denen ihr einen wirklich edlen Auftritt hinlegen könnt. „Glide in Style“ ist das Motto – und ihr habt die Möglichkeit, für 1.200 V-Bucks einen aufsehenerregenden und epischen Gleiter auszupacken: Der Divine Dragon ist ein opulentes Drachenboot mit zwei Gallionsfiguren und sechs Rudern. Mit diesem Luftschiff seid ihr schon vor Beginn des Battle Royales ein Sieger. Wer es etwas moderner haben will, kann sich für 800 Bucks die sehr technischen Gleiter Duel Defiant und Disruptor schnappen, für den gleichen Preis gibt es den farbenfrohen und aerodynamischen Flux Flier.

In den Signature Styles findet sich heute das legendäre Outfit P.A.N.D.A. Team Leader – eine knuffige schwarz-weiße Version des Knuddel-Teamleiters; 2.000 Ingame-Münzen werden dafür fällig. Günstiger sind da mit 1.200 etwa der Eternal Wanderer, der mit seinem flammenden Schädel etwas an Ghost Rider erinnert, oder Jade Racer, die ihr mit grünem oder türkisblauem Outfit ausstatten könnt. Farblich, wenn auch nicht thematisch passend lassen sich für 800 V-Bucks die Tiger Claws ausrüsten, die in jadegrünen und orangefarbenen Tigerstreifen daherkommen.

Darüber hinaus könnt ihr weiterhin auf zahlreiche Items aus den Universen Star Wars – dessen neue Serie The Acolyte gestern gestartet ist – und Destiny 2, für das das neue Update Die Finale Form ebenfalls seit gestern verfügbar ist, erstehen. Falls nichts Passendes für euch dabei ist, heißt es: abwarten und weiterhin stillos gleiten. Spart eure V-Bucks auf und schaut am nächsten Tag nochmal rein. Morgen gibt es wieder ein paar Neuzugänge und Rückkehrer im Fortnite-Shop.

Quelle: FNBR.co